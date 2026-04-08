Les joueurs du HC Sierre rasent un supporter sur la glace

Après le titre du HC Sierre, un supporter a tenu son pari: 214 jours sans se couper les cheveux… avant un rasage en direct sur la glace, réalisé par les joueurs.

Bastien Feller Journaliste Blick

Scène coquasse sur la glace de Graben. Quelques minutes après avoir soulevé le titre de champion de Swiss League, plusieurs joueurs du HC Sierre sortent une tondeuse. Installé sur un escabeau, Jonas Julen s’apprête à se faire raser le crâne par ceux qui viennent sans doute de lui offrir l’une des plus belles soirées de sa vie. Autour de lui, les Sierrois scandent son nom tandis que sa longue chevelure disparaît peu à peu.

Si la scène a lieu sur la glace, ce n’est pas un hasard. Le supporter sierrois de 31 ans, originaire de Zermatt, avait promis début septembre de ne plus se couper les cheveux tant que le HC Sierre ne serait pas sacré en Swiss League. Promesse tenue ce mardi 7 avril, au terme d’une victoire 4-1 face à La Chaux-de-Fonds synonyme de sacre pour les Rouge et Jaune.

Un pari qui en rappelle un autre

Le pari du supporter valaisan fait forcément écho à celui de Frank Ilett, fan de Manchester United, qui a juré de ne passer chez le coiffeur que lorsque son club enchaînera cinq victoires consécutives.

Si l’Anglais attend toujours, 549 jours plus tard, Jonas Julen, lui, n’aura patienté “que” 214 jours. Pas sûr, en revanche, qu’il soit prêt à relancer le défi jusqu’à une promotion du HC Sierre en National League.