La Chaux-de-Fonds égalise face à Sierre en prolongation

Avec Viktor Östlund à nouveau dans ses cages, le HCC a pris les commandes à la fin du 1er tiers grâce aux réussites de Janik Loosli (6e) et de David Eugster (20e). Menés malgré l'ouverture du score par Samuel Asselin à la 4e, les hommes de Chris McSorley ont égalisé dès le retour des vestiaires à la 22e par Matthieu Vouillamoz à 5 contre 4.
Le Chaux-de-Fonnier Anthony Huguenin (31'22) puis Julien Privet (32'13) ont porté le score à trois partout, avant que Vouillamoz n'inscrive son 5e but dans cette finale pour porter le score à 4-3. Après un bref moment d'accalmie, Gilian Kohler a ramené les Abeilles à égalité à la 54e pour emmener les Valaisans en prolongation. Huguenin a délivré les Mélèzes à la 65e, et relance ainsi les Neuchâtelois dans cette finale au bout du suspense. L'acte III aura lieu jeudi à Sierre.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Sierre
50
103
108
2
HC Thurgau
50
38
93
3
EHC Visp
50
29
93
4
HC La Chaux-de-Fonds
50
23
92
5
EHC Chur
50
37
91
6
EHC Bâle
50
28
91
7
EHC Olten
50
35
75
8
GCK Lions
50
0
71
9
EHC Winterthur
50
-52
52
10
Bellinzona Snakes
50
-111
34
11
EHC Arosa
50
-130
25