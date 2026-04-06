À l’approche du Mondial en Suisse, l’équipe nationale de hockey adopte un nouveau chant pour célébrer ses buts. Une version remixée de «Richi», pensée pour renforcer l’ambiance dans les patinoires et les fan zones.

Voici la nouvelle musique de but de l'équipe de Suisse

Voici la nouvelle musique de but de l'équipe de Suisse

Ramona Bieri

Au cours des deux dernières années, l’équipe nationale de hockey a célébré ses buts sur la chanson «Richi» du groupe Stubete Gäng.

L’équipe nationale de hockey célébrera désormais ses buts sur une nouvelle version du même titre. Comme l’indique la Fédération suisse de hockey, «en vue du Mondial à domicile (du 15 au 31 mai à Zurich et Fribourg), la chanson a été retravaillée en collaboration avec la société de production musicale Hitmill afin de lui donner une tonalité plus spécifique au hockey».

Un titre davantage ancré dans l’univers du hockey sur glace

Gucci Brösmeli est le nom de l'artiste qui a créé un remix sous le slogan: «Suisse! Je t’ai dit de te calmer!». L’objectif poursuivi est de ne pas remplacer complètement cet air accrocheur, «mais l’adapter encore davantage à l’expérience du hockey sur glace pour les supporters».

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C’est aussi ce que montre le clip vidéo publié à cette occasion. On y entend non seulement des citations emblématiques du hockey, mais aussi le refrain, enregistré par le sélectionneur national Patrick Fischer. «L’objectif est de renforcer encore l’ambiance du Mondial et le sentiment d’appartenance parmi les supporters suisses», précise le communiqué.

Le nouveau chant de but sera désormais utilisé lors de tous les matches internationaux et doit susciter l’enthousiasme non seulement dans les patinoires, mais aussi dans les fan zones pendant le championnat du monde.