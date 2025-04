Un ancien joueur de l'équipe de Suède condamné pour viol

Les faits remontent à l'été 2021. Photo: Getty Images

Blick Sport

Ce mercredi, un ancien joueur de l'équipe nationale de Suède a été reconnu coupable de viol pour la deuxième fois. C'est le média «Aftonbladet» qui relaie l'affaire sur son site internet.

Les faits remontent à l'été 2021. Le joueur a été reconnu d'un «acte intentionnellement ou en tout cas il a été gravement négligent en ce qui concerne le fait que la plaignante n'a pas participé volontairement». Selon le verdict, le hockeyeur aurait «inséré son ou ses doigts dans le vagin» de la victime.

Dans le verdict, on apprend également que le joueur a été reconnu coupable de «harcèlement sexuel» car il a touché les seins et les fesses de la victime et lui a demandé des services sexuels en échange de l'argent. Selon l'avocate du coupable, «cet incident n'a pas eu lieu du tout». Toujours est-il que son client a été condamné à quatre mois de prison ainsi que 85'000 couronnes suédoises (~7500 francs) de dommages et intérêts.

C'est la deuxième fois que cet homme est condamné à une peine de prison pour viol. Toujours selon «Aftonbladet», une cour d'appel l'a déjà condamné à deux ans et huit mois de prison l'été dernièrement.