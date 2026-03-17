Lian Bichsel fait tomber les gants

Les New Jersey Devils ont remporté une victoire importante contre Boston après prolongation. Avec Dallas, Lian Bichsel s'est illustré... lors d'une bagarre et après avoir fait tomber les gants.

ATS Agence télégraphique suisse

Les New Jersey Devils et leur capitaine valaisan Nico Hischier se sont imposés 4-3 après prolongation face aux Boston Bruins, mardi en NHL. Ils gardent ainsi espoir de participer aux play-off, avec 11 points de retard sur la première place qualificative à 15 matches du terme de la saison régulière. Ni Nico Hischier ni ses coéquipiers suisses Timo Meier et Jonas Siegenthaler n'ont inscrit de points.

Les Kings toujours sans Kevin Fiala

Le Soleurois Lian Bichsel et les Dallas Stars ont raté l'occasion de profiter de la défaite du leader, le Colorado Avalanche. La franchise du Texas s'est inclinée 6-3 face aux Utah Mammoth, restant à trois longueurs de la première place. Le Soleurois Lian Bichsel a passé près de 16 minutes sur la glace et s'est fait remarquer vers la fin de la première période lorsqu'il s'est battu avec l'attaquant de l'Utah Jake McBain.

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Enfin, Los Angeles s'est imposé face à la lanterne rouge 4-1 contre les New York Rangers. Les Kings, toujours privés de leur atout suisse Kevin Fiala pour blessure, manquent pour l'heure la qualification en play-off de peu.