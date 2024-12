Lian Bichsel impressionne lors de ses grands débuts en NHL

Lian Bichsel a réussi ses débuts en NHL avec les Dallas Stars. Le défenseur rêvait de ce moment et est devenu, à 20 ans, le troisième Suisse seulement à marquer un but dès son premier match dans le plus grand championnat du monde.

1/10 Lian Bichsel (gauche) a fêté sa première en NHL. Le défenseur n'a été appelé en NHL que la veille du match à domicile contre Nashville. Photo: keystone-sda.ch

Nicole Vandenbrouck

Lian Bichsel a laissé une première marque sur la glace de la NHL. Et quelle marque! Le jeune suisse fait partie des trois hommes du match après la défaite 1-4 de ses Dallas Stars contre les Nashville Predators de Roman Josi. Le Soleurois a passé 15 minutes 46 sur la glace en 21 shifts, avec le plus grand nombre de mises en échec (5) de tous les joueurs des deux équipes - et avec en prime un premier but en NHL. Le défenseur a poussé avec force la porte de son grand rêve, pour lequel il a tout subordonné ces dernières années.

Grâce à sa forte personnalité, Bichsel a suivi son chemin sans faillir, préférant à 17 ans un engagement en Suède (Leksand) plutôt qu'en Suisse (Bienne). Et au lieu d'évoluer la saison dernière dans l'équipe réserve du club américain, le premier choix de draft de Dallas en 2022 a fait jouer la clause de son contrat qui lui permettait de revenir en Europe dès sa première année. En décembre 2023, le jeune homme de 20 ans rejoignait ainsi le club de SHL Rögle à Ängelholm, dans le sud de la Suède. Il est alors convaincu qu'il sera plus à même d'y franchir les prochaines étapes pour ensuite s'imposer en NHL.

«C'est un rêve d'enfant pour moi»

Rétrospectivement, le Soleurois de 1,96m a pris la bonne décision pour son développement - même si tout le monde n'était pas du même avis à la fédération. Bichsel a même été banni de l'équipe nationale pour avoir refusé à deux reprises de participer au championnat du monde des moins de 20 ans. Jusqu'à la Coupe du monde à domicile de 2026 incluse, ce défenseur de grand talent ne pourra pas jouer pour la Suisse. Ses débuts en NHL éclipseront sans doute sa déception à ce sujet.

Nombre de matches avant le premier but en NHL Sven Andrighetto (S, Canadiens de Montréal, 2014) 1

Timo Meier (S, San Jose Sharks, 2016) 1

Lian Bichsel (V, Dallas Stars, 2024) 1

Reto von Arx (S, Chicago Blackhawks, 2000) 2

Sven Bärtschi (S, Calgary Flames, 2012) 2

Nino Niederreiter (S, New York Islanders, 2010) 3

Damien Brunner (S, Detroit Red Wings, 2013) 3

Kevin Fiala (S, Nashville Predators, 2016) 3

Philipp Kurashev (S, Chicago Blackhawks, 2021) 3

Janis Jérôme Moser (V, Arizona Coyotes, 2021) 3

Yannick Weber (V, Canadiens de Montréal, 2009) 5

Raphael Diaz (V, Canadiens de Montréal, 2011) 5

Simon Moser (S, Nashville Predators, 2014) 5

Pius Suter (S, Chicago Blackhawks, 2021) 6

Grégory Hofmann (S, Columbus Bluejackets, 2021) 6

Patrick Fischer (S, Coyotes de Phoenix, 2006) 7

Nico Hischier (S, New Jersey Devils, 2017) 7

Roman Josi (V, Nashville Predators, 2011) 8

Mirco Müller (V, San Jose Sharks, 2014) 9

Gaëtan Haas (S, Edmonton Oilers, 2019) 9

Denis Malgin (S, Florida Panthers, 2016) 10

Tim Berni (V, Columbus Bluejackets, 2023) 17

Mark Streit (V, Canadiens de Montréal, 2006) 26

Jonas Siegenthaler (V, Washington Capitals, 2019) 48

Dean Kukan (V, Columbus Bluejackets, 2019) 53

Ce n'est que la veille du match à domicile contre Nashville que l'espoir est appelé en NHL pour y remplacer Matt Dumba, blessé. La première réaction de Bichsel sur NHL.com: «J'attends cela depuis de nombreuses années. C'est un rêve d'enfant pour moi. Malheureusement, mes parents ne seront pas là. C'était trop court pour venir en avion. Ils seront certainement fiers et regarderont de chez eux».

De nombreuses stars suisses derrière lui

Comme il est d'usage pour un rookie lors de sa première apparition, Bichsel est d'abord envoyé seul sur la glace pour l'échauffement. Délibérément sans casque? Le Soleurois sourit lors de l'interview d'après-match et dit: «Oui, consciemment, j'ai une nouvelle coiffure, je voulais la montrer». Mais il avoue aussi qu'il était nerveux. Retrouver dans l'équipe d'anciens coéquipiers de la saison dernière au Texas a été utile. «Tout le monde m'a soutenu. On m'a beaucoup parlé. C'était une grande expérience.»

Les plus jeunes buteurs suisses en NHL Nino Niederreiter 18 ans, 35 jours

Nico Hischier 18 ans, 288 jours

Sven Bärtschi 19 ans, 158 jours

Kevin Fiala 19 ans, 176 jours

Mirco Müller 19 ans, 223 jours

Denis Malgin 19 ans, 288 jours

Timo Meier 20 ans, 69 jours

Lian Bichsel, 20 ans, 208 jours

Bichsel a ainsi posé sa candidature pour une place dans l'équipe de NHL. «Mais j'ai encore beaucoup à apprendre.» Selon lui, le jeu est tellement rapide qu'il faut être très concentré lors de chaque seconde passée sur la glace. Dans la nuit de jeudi à vendredi, il est devenu le troisième Suisse seulement à avoir réussi à marquer un but dès sa première apparition (voir encadré). «J'espère que c'est le premier d'une longue série.»