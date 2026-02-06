Gavin McKenna est considéré comme la future grande star du hockey sur glace nord-américain. Mais ce super talent a apparemment été impliqué dans une violente bagarre et risque vingt ans de prison!

Il aurait dû être numéro 1 de la draft NHL, il risque vingt ans de prison

Un scandale fait actuellement les gros titres en Amérique du Nord: Gavin McKenna (18 ans), le plus grand talent parmi les jeunes Canadiens, risque une longue peine de prison. Pourtant, l'attaquant aurait dû être la star du repêchage de la NHL cet été.

Comme le rapporte CNN, Gavin McKenna s'est retrouvé le 31 janvier 2026 au cœur d'une bagarre sur le campus universitaire de Penn State University, dans l'État américain de Pennsylvanie. L'adolescent y aurait frappé un jeune homme de 21 ans au visage, le blessant à tel point que ce dernier a dû être opéré.

Pas de première place à la draft pour lui?

Les accusations portées contre Gavin McKenna sont lourdes: il est poursuivi pour agression simple, harcèlement et comportement contraire à l'ordre public. Selon les experts, la peine maximale pour de tels délits s'élève jusqu'à 20 ans de prison.

L'une des carrières les plus prometteuses du hockey sur glace nord-américain semble ainsi s'écrouler avant même d'avoir réellement commencé. Le joueur universitaire aurait en fait eu droit au repêchage de la NHL de cette année et était généralement considéré comme un candidat évident pour le premier choix. Cette saison, l'attaquant a marqué 32 points en 24 matches pour l'université de Penn State.

La draft aura lieu les 26 et 27 juin 2026, la première audition de McKenna a été fixée au 11 février.



