Roman Josi et Nashville s'enfoncent dans la crise

Roman Josi et son gardien Justus Annunen bataillent face à Juraj Slafkovsky. Photo: CHRISTINNE MUSCHI

ATS Agence télégraphique suisse

Roman Josi traverse sans doute sa saison la plus laborieuse en NHL. Battu 3-0 à Montréal, Nashville a concédé une sixième défaite de rang. Avec leurs 20 points en 27 matches, les Predators ne devancent que Chicago dans la course à la pire équipe de la Ligue... Alors que les venues à l'intersaison de Steven Samkos, Jonathan Marchessault et Colton Sissons devaient hisser la franchise vers les sommets.

A Montréal, le capitaine Josi, crédité d’un -2, et ses équipiers ont été surpris par Jake Evans pour une ouverture du score à la 8e alors qu’ils évoluaient en supériorité numérique. Ils se sont ensuite brisés devant le brio du portier Sam Montembeault , auteur de 29 arrêts pour son troisième blanchissage de la saison.

Niederreiter et Winnipeg victorieux

Nino Niederreiter a, quant à lui, retrouvé les délices de la victoire. Battu lors de ses quatre derniers matches, Winnipeg s’est imposé 3-2 à Buffalo grâce à une réussite d’Adam Lowry après 3’59’’ de jeu dans la prolongation. Nino Niederreiter a été crédité d’un bilan neutre pour un temps de jeu de 15’54’’.

Janis Moser a été le seul joueur suisse à soigner ses statistiques jeudi soir. Le Seelandais a comptabilisé un neuvième point avec un assist lors du large succès 8-1 de Tampa Bay face à San Jose. Il a été crédité d’un bilan de +3 dans cette rencontre qui a vu le Lightning mener 5-0 après le premier tiers grâce notamment aux deux buts inscrits par Brandon Hagel en l’espace de... 23’’.