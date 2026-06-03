Las Vegas mise tous ses jetons sur la Coupe Stanley

La franchise de Las Vegas a fait son entrée en NHL en 2017. Depuis, les Golden Knights n'ont manqué les play-off qu'une seule fois. Une success story unique.

Dino Kessler

Fin mars, les Las Vegas Golden Knights ont créé la surprise en licenciant Bruce Cassidy, l’entraîneur qui avait conduit la franchise à son premier titre en NHL, au printemps 2023. Une décision radicale, prise à seulement quelques semaines du début des play-off.

À ce moment-là, les Golden Knights occupaient toujours une place qualificative dans la Conférence Ouest, mais traversaient une période difficile. Le GM Kelly McCrimmon avait alors justifié ce choix en quelques mots: « À un moment donné, nous avons perdu notre identité et notre énergie.» Le crédit de Bruce Cassidy semblait épuisé. Et à Las Vegas, la direction a décidé de jouer son va-tout.

Un titre dès sa première saison

Les Golden Knights ont rejoint la NHL en 2017, en tant que franchise d’expansion. Grâce à des règles d’expansion particulièrement favorables, ils ont pu bâtir immédiatement un effectif compétitif. Dès leur première saison, ils ont atteint la finale de la Coupe Stanley, ne s’inclinant qu’en cinq matchs face à Washington.

Cette performance avait alors fait sensation. Au cours des années suivantes, Las Vegas a participé aux play-off à trois reprises consécutives, avec une élimination au premier tour et deux présences en finale de conférence. Un niveau de régularité que bien des franchises historiques peuvent envier.

Au printemps 2022, les Golden Knights ont toutefois manqué les séries éliminatoires. Dans la foulée, ils ont engagé Bruce Cassidy. Le Canadien a rapidement redressé la situation et, dès sa première saison, a offert à la franchise sa première Coupe Stanley, en dominant les Panthers de Florida en finale.

John Tortorella pour un nouveau conte de fées

Retour au présent. Pour remplacer Bruce Cassidy, Vegas a fait appel à John Tortorella . L’Américain possède un CV impressionnant. Vainqueur de la Coupe Stanley avec Tampa Bay en 2004, il a ensuite connu plusieurs expériences marquantes à travers la meilleure ligue du monde. Il a notamment atteint la finale de conférence avec les Rangers de New York et réalisé un exploit retentissant avec Columbus en 2019, éliminant Tampa Bay dès le premier tour des play-off. Plus récemment, «Torts» a entraîné les Philadelphia Flyers entre 2022 et 2024.

Son arrivée à Vegas a pourtant laissé de nombreux observateurs perplexes. Peu d’experts comprenaient alors ce choix. Mais chez les Golden Knights, il est en train d'écrire un conte de fées. Depuis son entrée en fonction, les Knights ont remporté 19 matches sur 24 disputés. Et en finale de conférence, Las Vega a éliminé Colorado, grand favori, sur le score de 4-0.

Mitch Marner en leader

Mais la véritable vedette de ces play-off n’est pas l’entraîneur. L’homme fort de Las Vegas s’appelle Mitch Marner. L’été dernier, l’attaquant canadien de 29 ans a quitté Toronto après neuf saisons passées chez les Maple Leafs, pour rejoindre le Nevada.

À Toronto, Marner traînait une réputation tenace: celle d’un joueur brillant en saison régulière, mais incapable de répondre présent lorsque la pression montait en play-off. Aujourd’hui, cela semble bien loin derrière lui. Avant le début de la finale de la Coupe Stanley face aux Carolina Hurricanes, Mitch Marner dominait le classement des meilleurs pointeurs des séries, avec 7 buts et 14 assists en 16 rencontres. Lors de l'acte I, il a été crédité d'un assist.

L’arrivée de Mitch Marner durant l’été. Le licenciement de Cassidy juste avant les play-off. Le pari Tortorella: À Las Vegas, la franchise a choisi de prendre tous les risques. Et après tout, comment pourrait-il en être autrement dans la ville du jeu?