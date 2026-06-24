Roman Josi veut continuer avec l'équipe de Suisse

L'histoire entre le défenseur Roman Josi et l'équipe de Suisse n'est pas finie. L'arrière de Nashville a confirmé son souhait, à 36 ans, de toujours défendre le maillot à croix blanche.

Blick Sport

Si Nashville ne va pas trop loin en NHL, Roman Josi sera de la partie lors du Championnat du monde 2027, en Allemagne. Le défenseur bernois l'a confirmé ce mercredi, sur la SRF. Questionné sur son avenir international, le No 90 a précisé qu'il allait continuer à défendre les couleurs de l'équipe de Suisse, malgré la désillusion de la défaite en finale il y a quelques semaines.

««Si nous avions gagné, la situation aurait été différente, souffle Roman Josi à la télévision alémanique. Nous aurions tous souhaité l'emporter à domicile. Mais si je reste en bonne santé, j'aimerais aller au bout de cette aventure.»

L'histoire d'amour entre Roman Josi et la sélection à croix blanche remonte à 2009. Chez lui, à Berne, le défenseur âgé à l'époque de 18 ans avait pris part au Mondial à domicile. Puis, deux saisons plus tard, il s'est envolé pour l'Amérique du Nord, là où il a fait la carrière qu'on lui connaît.

Une meilleure saison avec Nashville?

Lauréat du trophée James-Norris en 2020, qui récompense le meilleur défenseur de NHL, Roman Josi n'a par contre jamais soulevé de coupe sur la scène internationale. Avec Nashville, il a atteint la finale de la Coupe Stanley en 2017, mais a échoué sur la dernière marche face à Pittsburgh.

En équipe de Suisse, Roman Josi a encore été moins verni. À quatre reprises, il a atteint la finale du Mondial, sans jamais parvenir à décrocher le titre. La dernière en date remonte donc à fin mai, lorsque la Nati s'est inclinée en finale face à la Finlande, à Zurich. Nul doute qu'en promettant de revenir défendre le maillot à croix blanche, l'arrière établi dans le Tennessee espère, un jour, soulever le titre mondial.

«Bien sûr, j'espère qu'on fera une meilleure saison avec Nashville (ndlr: la franchise a manqué les play-off cette année), souligne Roman Josi. Si ce n'est pas le cas et si tout va bien du côté de la santé, je serai certainement encore de la partie.»