Les LA Kings, équipe de la star de la Nati Kevin Fiala, toujours blessé, est sur le point d'être éliminée des playoffs de la NHL. Los Angeles a également perdu son troisième match contre les Colorado Avalanches.

Carlo Steiner

La saison de NHL est déjà terminée depuis un moment pour Kevin Fiala, victime d’une fracture au bas du corps lors des Jeux olympiques. Et tout indique que l’aventure touche aussi bientôt à sa fin pour ses Los Angeles Kings, désormais au bord de l’élimination face à l’Colorado Avalanche.

Les Kings dos au mur

Dans la nuit de jeudi à vendredi, Los Angeles a concédé une défaite 2-4 à domicile, la première dans cette série de play-off. Avec trois revers en autant de matches, les Kings sont déjà dos au mur dans cette série.

Dans les autres rencontres de la nuit, les Carolina Hurricanes se sont imposés 2-1 sur la glace des Ottawa Senators et mènent eux aussi 3-0 dans leur série. Enfin, les Buffalo Sabres ont remporté une victoire 3-1 chez les Boston Bruins, prenant ainsi l’avantage 2-1 dans cette série disputée au meilleur des sept matches.