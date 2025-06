1/2 Le jeune défenseur canadien Matthew Schaefer a été choisi en première position de la draft NHL 2025. Photo: Damian Dovarganes

ATS Agence télégraphique suisse

Jeune défenseur canadien de 17 ans, Matthew Schaefer a été comme prévu choisi en 1re position par les New York Islanders vendredi lors de la draft de NHL. Aucun Suisse n'a été retenu au 1er tour.

Matthew Schaefer évolue à Erie en Ontario Hockey League, comme c'était le cas d'un certain Connor McDavid lorsque ce dernier avait été choisi en 1re position par Edmonton en 2015. Il est en convalescence après avoir été victime d'une fracture de la clavicule en décembre dernier lors des Mondiaux juniors à Ottawa.

Les Suisses doivent patienter

Détenteurs du 2e choix dans cette draft organisée à Los Angeles, les San Jose Sharks ont opté pour l'attaquant canadien Michael Misa, 18 ans. Le premier joueur européen sélectionné est l'attaquant suédois Anton Frondell, 18 ans également, choisi en 3e position par les Chicago Blackhawks.

Les six autres tours sont prévus samedi. Côté suisse, le centre Jamiro Reber 18 ans, qui évolue à Jönköping et le gardien évoluant à Fribourg-Gottéron Elijah Neuenschwander, lui-aussi 18 ans devraient être les premiers choisis. Deux autres joueurs de Gottéron, le défenseur Ludvig Johnson et l'attaquant Jan Dorthe, pourraient être draftés ce week-end.