Le Mondial est à peine terminé que la lutte pour les stars de la Nati commence pour les clubs de National League... et même de NHL. Huit des héros de Herning et de Stockholm verront en effet leur contrat expirer au printemps prochain.

1/8 Les contrats de Simon Knak (à gauche) et de Ken Jäger, deux attaquants de l'équipe nationale en pleine ascension, arrivent à échéance. Photo: Claudio Thoma/freshfocus

Marcel Allemann

C’est un fait: les joueurs suisses de haut niveau dont le contrat arrive à échéance sont approchés de plus en plus tôt. Un délai de plus d’un an est désormais la norme — aucun directeur sportif ne veut être pris de vitesse par la concurrence. Et comme le contrat de sept héros du Mondial expire au printemps 2026, le marché s’emballe déjà cet été.

«Je m’attends à un mois de juin très chaud», annonce l'agent de joueurs Sven Helfenstein. Pour les héros de Herning et Stockholm, le moment est idéal pour faire briller leur médaille.

«C’est fou comme tout commence toujours plus tôt, car il n’existe aucune règle à ce sujet en Suisse. Ce n’est pas optimal, mais c’est ainsi que le système fonctionne», résume Jan Alston, directeur sportif du HC Davos. Une opinion que partagent bon nombre de ses collègues. Mais aucun n’envisage de freiner le mouvement.

Et certainement pas Jan Alston. Avec Sandro Aeschlimann, Michael Fora et Simon Knak, il a trois vice-champions du monde en fin de contrat en 2026 à gérer. «Les prolongations de nos joueurs clés sont la priorité», assure-t-il.

Mais le dirigeant davosien regarde aussi ailleurs. Deux noms figurent sur ses radars: Ken Jäger, attaquant lausannois formé à Davos, et Dario Rohrbach, révélation de la saison à Langnau. Si ce dernier n’a pas été aligné au Mondial, sacrifié pour faire place à Nino Niederreiter, il n’en reste pas moins une des grandes promesses helvétiques. Comme Michael Fora et Simon Knak, il est d’ailleurs représenté par… Sven Helfenstein.

Sandro Aeschlimann (30 ans, gardien de but, Davos)

De manuère assez surprenante, le troisième gardien de la Nati au Mondial a décidé de résilier dès 2026 son contrat — valable jusqu’en 2027 — grâce à une clause de sortie. Pas forcément pour quitter le HC Davos, mais afin de tester sa valeur sur le marché. Le CP Berne serait déjà un premier courtisan sérieux.

Dominik Egli (26 ans, défenseur, Frölunda)

Le club suédois de Frölunda aimerait conserver son très créatif défenseur, mais un retour en Suisse en 2026 semble probable. Le joueur y bénéficie d’un marché conséquent, mais seules les formations de haut niveau disposant de moyens financiers appropriés peuvent prétendre à ses services.

Michael Fora (29 ans, défenseur, Davos)

Défenseur de la Nati dans la force de l’âge, fort du meilleur différentiel du Mondial (+13), il est très courtisé. S’il écoutait uniquement son cœur, il retournerait à Ambri. Mais si l’aspect financier pèse dans la balance, il pourrait rester à Davos ou rejoindre un autre club de premier plan.

Ken Jäger (27 ans, attaquant, Lausanne)

Il s’apprête à entamer sa sixième saison sous le maillot lausannois, et les ambitieux Lions aimeraient prolonger le Grison sans tarder. Mais le HC Davos rêve du retour de l’enfant prodige. Berne et Zoug restent également à l’affût.

Simon Knak (23 ans, attaquant, Davos)

Brillant lors du Mondial, il doit désormais confirmer en National League. Mais où? En prolongeant au HC Davos ou en tentant sa chance ailleurs pour celui qui a été repêché par les Nashville Predators en 2021. L’Amérique du Nord et la NHL restent des options. Mais son plan de carrière prévoit d’abord une phase de maturation en Suisse.

Tyler Moy (29 ans, attaquant, SCRJ Lakers)

Jusqu’ici, Rapperswil a réussi l’exploit de conserver son attaquant vedette saison après saison. Mais à l’époque, il n’avait pas encore disputé de Mondial, et encore moins été sacré vice-champion du monde, ni même meilleur buteur du tournoi! Une nouvelle prolongation de Tyler Moy chez les Lakers relèverait donc du sensationnel. Le plus probable, toutefois, c’est que l’heure soit venue de tourner la page. Et pourquoi pas même susciter un certain intérêt en NHL?

Sandro Schmid (24 ans, attaquant, Fribourg)

Il n’a prolongé que d’une saison son contrat initialement valable jusqu’en 2025. Le nouvel entraîneur Roger Rönnberg, qui le tient en haute estime, a su le convaincre de rester — même si un changement d’air n’aurait pas déplu au Fribourgeois. Le directeur sportif du CP Berne, Martin Plüss, n’est autre que son ancien agent. Le joueur est aujourd'hui sans conseiller. Une future signature à Berne, guidée par une vieille connaissance?

Dario Rohrbach (26 ans, attaquant, SCL Tigers)

Dario Rohrbach faisait lui aussi partie de la sélection pour le Mondial. S’il n’est pas vice-champion du monde — il n’a pas été aligné —, il n’en reste pas moins très convoité. Pour Langnau, le conserver relèverait de l’exploit: les Emmentalois ne peuvent rivaliser financièrement avec les poids lourds de la ligue. Davos, Berne, peut-être aussi Genève, Lausanne, Zoug, les ZSC Lions ou Lugano figurent parmi les candidats potentiels. Mais les Tigers ne lâcheront pas leur attaquant sans se battre.