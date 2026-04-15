La saison des New Jersey Devils, équipe la plus suisse de NHL, s'achève sur une défaite. Pius Suter, lui, a eu plus de succès avec les Saint-Louis.

Gian-Andri Baumgartner

La saison régulière se termine gentiment en NHL. Et pour les New Jersey Devils, elle se finit sur une déception. L’équipe de Nico Hischier, Timo Meier et Jonas Siegenthaler s’est inclinée dans la nuit de mardi à mercredi à l’extérieur face aux Boston Bruins, sur le score de 4-0. La formation du Massachusetts, contrairement aux Devils, a réussi à se qualifier pour les playoffs et a inscrit ses quatre buts dès le premier tiers.

Saint-Louis renversant

Nino Niederreiter a lui aussi connu la défaite dans la nuit de dimanche à lundi. Le Grison a passé environ douze minutes sur la glace lors du revers 5-3 de ses Winnipeg Jets face à Utah. Contrairement aux Devils, la saison des Jets n’est toutefois pas encore terminée, malgré leur absence des playoffs. L’équipe canadienne disputera son dernier match de saison régulière dans la nuit de jeudi à vendredi.

La situation est similaire pour les Saint-Louis Blues de Pius Suter, qui terminent néanmoins sur une meilleure note. L’équipe du Missouri a en effet enchaîné une troisième victoire consécutive en s’imposant face aux Pittsburgh Penguins. Lors de ce spectaculaire succès 7-5 à domicile, les Blues sont revenus d’un déficit de 0-3 avant de renverser totalement la rencontre grâce à cinq buts inscrits en l’espace de vingt minutes. Malgré cette belle série en fin de saison, les play-off restent toutefois hors de portée pour les Blues.



