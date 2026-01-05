DE
Akira Schmid ne brille pas
Vegas essuie une 5e défaite d'affilée

Les Vegas Golden Knights ont subi dimanche une cinquième défaite consécutive en NHL en s'inclinant 3-2 à Chicago. Akira Schmid, titulaire pour la première fois en 2026, n'a réalisé que 85% d'arrêts.
Tyler Bertuzzi (à gauche) trompe Akira Schmid pour inscrire le but de la victoire pour Chicago face à Vegas
Les Vegas Golden Knights ont enchaîné dimanche une cinquième défaite consécutive en NHL. La franchise du Nevada s'est inclinée 3-2 sur la glace de Chicago.

Pour sa première titularisation de la nouvelle année, Akira Schmid n'a guère brillé devant le filet des Golden Knights. Le Bernois a terminé la partie avec 85% d'arrêts seulement (17/20) pour connaître sa troisième défaite de suite en tant que titulaire.

Les Devils perdent aussi

Le «bourreau» de Schmid se nomme Tyler Bertuzzi. L'attaquant de Chicago a réussi un triplé, signant le but de la victoire après 1'18 de jeu en «overtime» pour infliger à Vegas un huitième revers dans ses neuf dernières sorties.

A noter aussi la défaite des New Jersey Devils, qui restaient pourtant sur deux succès consécutifs. New Jersey s'est incliné 3-1 face aux Carolina Hurricanes, qui ont ouvert la marque après 51 secondes de jeu sur un but contre son camp de Luke Hughes. Le défenseur zurichois Jonas Siegenthaler a réussi un assist sur le 1-1 des Devils, signé Dawson Mercer à la 8e.

