Un cap inédit pour un Suisse
Nino Niederreiter victorieux pour son 1000e match

Nino Niederreiter a célébré son 1000e match en NHL avec une victoire 5-1 des Winnipeg Jets contre Washington. Le Grison, premier Suisse à atteindre ce cap, n'a pas marqué, ce qui n'a en rien affecté cette soirée spéciale.
Pour son 1000e match en NHL, Nino Niederreiter a battu Washington avec ses Winnipeg Jets 5-1. Mais le Grison est resté muet. Le Grison est le premier Suisse à atteindre cette impressionnante marque. «Je pense que tout le monde voulait gagner aujourd'hui pour rendre cette soirée encore plus spéciale», a déclaré Niederreiter après le match à nhl.com.

Cela fait 15 ans que le natif de Coire a commencé sa carrière outre-Atlantique. Il compte en plus 105 rencontres de play-off. Roman Josi en est à 981, il pourrait rejoindre son pote cette saison dans ce club assez select. 

Seul Janis Moser s'est signalé cette nuit. Le Bernois a inscrit son deuxième but de l'exercice et a permis au Lightning d'arracher un point dans la défaite 3-2 tab face aux New York Islanders. Les Devils ont battu les Anaheim Ducks 4-1, sans point pour Hischier ni Siegenthaler. Timo Meier est toujours absent pour raisons familiales. Pas de point non plus pour Kevin Fiala (défaite 2-1 ap face à Calgary) et pour Philipp Kurashev (victoire 6-5 ap contre Pittsburgh).

