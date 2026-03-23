Roman Josi et les Predators de Nashville ont enchaîné une quatrième victoire consécutive dimanche en NHL. De son côté, Alexander Ovechkin est entré un peu plus dans l’histoire avec son 1000e but.

ATS Agence télégraphique suisse

Nashville a cueilli un quatrième succès consécutif en NHL dimanche. Les Predators de Roman Josi, qui ont battu Chicago 3-2 après prolongation, ont ainsi conforté leur place dans le top 8 de la Conférence Ouest.

Désormais détenteurs de la deuxième «wildcard» disponible à l'Ouest, les Predators ont pris 2 points d'avance sur les Los Angeles Kings, qui se sont inclinés 4-3 après prolongation dimanche face à Utah, et 4 sur Seattle. Mais rien n'est joué, les trois équipes devant encore disputer au moins 12 matches en saison régulière.

Une forme ascendante

Nashville affiche néanmoins une forme ascendante. Dimanche, ils ont décroché une cinquième victoire dans leurs sept dernières parties grâce à un but de Filip Forsberg après 1'05 en «overtime». Ils avaient égalisé à 2-2 à la 50e, Roman Josi étant alors crédité d'un assist pour son 47e point de la saison sur la réussite de Steven Stamkos.

A noter aussi que les Dallas Stars de Lian Bichsel ont validé leur ticket pour les play-off dimanche. Deuxième de la Central Division derrière Colorado, la franchise texane a pourtant été battue 3-2 par les Vegas Golden Knights. Mais les Stars ont profité du point perdu par Los Angeles pour s'assurer une place pour les séries finales.

1000 buts pour Alexander Ovechkin

Le fait marquant de la soirée est à mettre au crédit du vétéran de la NHL Alexander Ovechkin. A 40 ans, l’attaquant a inscrit son 26e but de la saison lors de la défaite 2-3 après prolongation des Capitals de Washington face à l’Avalanche du Colorado. Il s’agissait aussi de son 1000e but en NHL, saison régulière et séries éliminatoires confondues.

Le Russe devient ainsi seulement le deuxième joueur de l’histoire à atteindre cette barre symbolique. Seul le légendaire Wayne Gretzky le devance, avec 1014 buts – un record qui reste toutefois à la portée d’Alexander Ovechkin.