Dallas s'impose 4-2 contre Minnesota grâce à un Jake Oettinger impérial et un doublé de Wyatt Johnston. Lian Bichsel contribue à l'effort avec un bilan de +1 en 14'17''. Acte III mercredi au Minnesota.

Lian Bichsel décisif dans le succès de Dallas face au Minnesota

Lian Bichsel décisif dans le succès de Dallas face au Minnesota

ATS Agence télégraphique suisse

Lian Bichsel et Dallas n'ont pas failli. Battu 6-1 lors du premier match, les Stars ont battu Minnesota 4-2 pour égaliser à 1-1 dans la série.

Auteur de 28 arrêts pour obtenir la première étoile, Jake Oettinger a été le grand artisan de cette victoire. Avec son doublé, Wyatt Johnston s'est montré également décisif. Aligné durant 14'17'', Lian Bichsel a, pour sa part, été crédité d'un bilan de +1.

Le défenseur soleurois et ses coéquipiers doivent désormais gagner l'une des prochaines rencontres au Minnesota pour reprendre l'avantage de la glace. L'acte III aura lieu mercredi.