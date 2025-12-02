Les Devils du New Jersey s'inclinent 5-3 face à Columbus malgré les buts de Nico Hischier et Timo Meier. Jonas Siegenthaler reçoit une méconduite de match controversée, tandis que Philipp Kurashev brille avec les Sharks.

ATS Agence télégraphique suisse

Nico Hischier et Timo Meier ont marqué, mais ce n'a pas empêché la défaite des Devils. New Jersey s'est incliné 5-3 à domicile face à Columbus. Tout avait pourtant bien commencé pour les Diables avec le 10e but de Nico Hischier, inscrit sur power-play. Palat a rapidement doublé la mise, mais les Blue Jackets n'ont pas paniqué et sont gentiment revenus dans la partie. Lorsque Sean Monahan a trouvé une deuxième fois la faille pour le 4-2, on jouait la 48e. Timo Meier a pu réduire l'écart en power-play à la 52e avec une passe pour Hischier sur le 10e but de l'Appenzellois.

«Il ne voulait pas se battre»

A noter également la méconduite de match reçue par Jonas Siegenthaler à la 24e et alors que le score était de 2-2. Le Zurichois s'est battu avec Adam Fantilli, mais il n'avait pas bien accroché son maillot à ses cuissettes et les arbitres ont donc décidé de lui donner cinq minutes pour bagarre assorties d'une méconduite de match.

Autant dire que l'entraîneur Sheldon Keefe n'était pas très heureux de la décision des officiels après la rencontre: «Il a reçu sept coups de poing avant de tomber les gants, donc pour moi, il devrait y avoir une pénalité supplémentaire (réd: contre Fantilli). Les arbitres ont appliqué la règle, mais il ne voulait pas se battre et il essayait de se protéger.»

Nino Niederreiter et les Winnipeg Jets ont également encaissé cinq buts lors d'une défaite 5-1 contre les Buffalo Sabres. Quant à Philipp Kurashev, il fut le seul Helvète à gagner cette nuit. Les Sharks ont dominé le Mammoth 6-3 avec un assist pour le Bernois. Ce dernier n'a joué que 10'13. En 25 matches cette saison, il en est à 6 goals et 8 assists.