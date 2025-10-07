Dernière mise à jour: il y a 13 minutes

Un match de préparation entre les Florida Panthers et le Tampa Bay Lightning a dégénéré, résultant en 322 minutes de pénalité et 13 expulsions. Le défenseur suisse Janis Moser, du Lightning, a été suspendu pour deux matchs et condamné à une lourde amende.

Janis Moser, défenseur de l’équipe nationale suisse et ex-joueur du HC Bienne, manquera les deux premiers matchs officiels de la saison. Photo: Pius Koller

Blick Sport

Le match de préparation entre les deux équipes de NHL de l’État de Floride a tourné au vinaigre. Les Florida Panthers ont battu le Tampa Bay Lightning 7-0, mais c’est surtout le déferlement de pénalités qui a marqué la rencontre.

Au total, 322 minutes de pénalité ont été infligées, et 13 joueurs ont été expulsés prématurément. Parmi eux figurait Janis Moser, défenseur de l’équipe nationale suisse et ex-joueur du HC Bienne. Le Bernois, qui évolue en NHL avec le Tampa Bay Lightning, a été expulsé dès la première période pour une mise en échec contre la bande sur Jesper Boqvist, des Florida Panthers.

Deux matchs de suspension et une lourde amende

La ligue a désormais tranché: Janis Moser manquera les deux premiers matchs officiels de la saison, face à Ottawa et New Jersey. En plus de sa suspension, il devra s’acquitter d’une amende d’un peu plus de 35'000 dollars (environ 27'800 francs suisses).

Le Suisse n’est pas le seul sanctionné. Scott Sabourin a écopé de quatre matchs de suspension pour avoir provoqué une bagarre dès la troisième minute de jeu.

Des sanctions collectives également

Le Tampa Bay Lightning a été condamné à une amende de 100'000 dollars (environ 80'000 francs) en tant qu’équipe, tandis que son entraîneur Jon Cooper devra payer 25'000 dollars (environ 20'000 francs). Les Florida Panthers n’ont pas été épargnés non plus et ont eux aussi été sanctionnés financièrement.