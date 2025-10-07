Parmi les meilleurs des meilleurs, il y a aussi deux Suisses: la NHL voit les deux capitaines Nico Hischier (New Jersey) et Roman Josi (Nashville) parmi les plus grandes stars du moment.

1/6 Il trône au sommet du hockey: Le Canadien Connor McDavid est considéré comme le meilleur joueur actuel de la NHL. Photo: Getty Images

Nicole Vandenbrouck

Avant même le coup d’envoi officiel de la saison, la NHL publie traditionnellement sa liste des 50 meilleurs joueurs actuels, un classement très attendu qui sert aussi de compte à rebours avant le début du championnat. Cette année encore, deux stars suisses de renom figurent parmi l’élite mondiale.

40e place: Nico Hischier (26 ans), New Jersey Devils

Le Valaisan, absent du top 50 l’an dernier, a cette fois conquis les experts du NHL Network. Pour Ken Daneyko, légende des Devils, Nico Hischier est tout simplement un joueur complet: «Il combine savoir-faire offensif et rigueur défensive, il est omniprésent sur la glace. C’est un joueur très responsable, d’une constance incroyable. On comprend pourquoi il est le capitaine des Devils.»

Premier Suisse de l’histoire à avoir été choisi en première position de la draft NHL, Nico Hischier a rejoint New Jersey en 2017. Dès l’âge de 18 ans, il a impressionné par sa maturité et sa vision du jeu. La saison dernière, le centre a signé sa meilleure performance en carrière avec 35 buts. En sept saisons, il totalise 422 points (171 buts, 251 assists) en 527 matchs. Pilier de la Nati, il a participé aux six derniers championnats du monde, remportant l’argent en 2024 et 2025.

34e place: Roman Josi (35 ans), Nashville Predators

«Il a manqué un quart de la saison sur blessure et figure quand même dans ce top 50: ça veut tout dire », souligne Ken Daneyko. Victime de problèmes cardiaques la saison passée, Roman Josi a dû faire une pause forcée, mais le capitaine historique des Predators est de retour à son meilleur niveau. Sa lecture du jeu exceptionnelle en fait un cauchemar pour les joueurs adverses.

Les dix meilleurs joueurs de NHL 1. Connor McDavid (28 ans, Canada), Edmonton Oilers

2. Nathan MacKinnon (30 ans, Canada), Colorado Avalanche

3. Leon Draisaitl (29 ans, Allemagne), Edmonton Oilers

4. Cale Makar (26 ans, Canada), Colorado Avalanche

5. Nikita Kutscherow (32 ans, Russie), Tampa Bay Lightning

6. Alexander Barkow (30 ans, Finlande), Florida Panthers

7. Sidney Crosby (38 ans, Canada), Pittsburgh Penguins

8. Connor Hellebuyck (32 ans, USA), Winnipeg Jets

9. Andrej Wasilewski (31 ans, Russie), Tampa Bay Lightning

«C’est un génie du hockey», salue l’analyste Brian Boyle, ancien coéquipier du Bernois. Au fil de 14 saisons NHL, Romain Josi s’est imposé comme l’un des défenseurs les plus constants et productifs du championnat. Malgré ses absences, il a inscrit 9 buts et 29 assists en 53 matchs la saison dernière, et dépasse les 50 points lors de huit saisons régulières.

Depuis 2014/15, il partage avec le Suédois Victor Hedman (Tampa Bay Lightning) le titre de défenseur le plus prolifique de la ligue, avec 650 points. En 2020, il a remporté le prestigieux Norris Trophy, récompensant le meilleur défenseur de la NHL.

1re place: Connor McDavid (28 ans), Edmonton Oilers

Sans surprise, le Canadien conserve son trône. Pour Connor McDavid, les experts ne trouvent que des superlatifs – et les statistiques parlent d’elles-mêmes. Aucun joueur de l’histoire moderne n’a été aussi productif: le numéro 1 de la draft 2015 a dépassé la barre des 100 points en saison régulière à huit reprises sur les neuf dernières saisons. Il accumule trophées, distinctions et médailles. Aujourd’hui encore, Connor McDavid reste la référence absolue du hockey mondial.