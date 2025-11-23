Les Devils de New Jersey ont subi une troisième défaite consécutive en NHL, s'inclinant 6-3 face aux Flyers de Philadelphie. Malgré une performance remarquable de Nico Hischier (2 buts, 1 assist), l'équipe a fait les frais d'une première période ratée.

Une 3e défaite de suite pour les Devils, Roman Josi de retour

Nico Hischier (à droite) a brillé en vain face aux Flyers samedi Photo: Rebecca Blackwell

ATS Agence télégraphique suisse

New Jersey a subi samedi sa troisième défaite d'affilée en NHL, malgré un excellent Nico Hischier (2 buts et 1 assist). Les Devils se sont inclinés 6-3 sur la glace des Philadelphia Flyers. La soirée a aussi été marquée par le retour aux affaires de Roman Josi.

Les Devils, qui ont ouvert la marque à la 8e minute sur une réussite de l'Appenzellois Timo Meier en supériorité numérique, ont pourtant commencé la soirée de manière idéale. Mais New Jersey s'est ensuite effondré, encaissant notamment trois buts en 26 secondes (!) à la 13e minute pour se retrouver subitement mené 4-1.

Les Devils n'ont réagi qu'après avoir concédé le 5-1 à la 32e. Crédité d'un assist sur le 1-0, leur capitaine valaisan Nico Hischier a signé un doublé (37e, 54e) pour ses 15e et 16e points de la saison. Mais Philadelphie a ôté tout espoir de retour à la franchise de Newark en marquant le 6-3 à la 56e.

Suter et Moser à la fête

La soirée fut en revanche belle pour Pius Suter et Janis Moser. Le centre zurichois de St. Louis a inscrit son 6e but de la saison dans un match gagné 2-1 par les Blues sur la glace des New York Islanders. Le défenseur biennois de Tampa Bay a quant à lui réussi son 6e assist dans cet exercice 2025/26 au cours d'une partie remportée 5-3 par le Lightning à Washington.

Absent lors des 12 derniers matches en raison d'une blessure au haut du corps, le capitaine des Predators Roman Josi a connu la défaite pour son retour aux affaires. Nashville a subi les foudres de l'Avalanche du Colorado (3-0), qui a cueilli sa huitième victoire consécutive. Aligné pour la première fois depuis le 23 octobre, Josi a terminé avec un bilan de -2. Le Bernois a eu droit à 19'40 de jeu.