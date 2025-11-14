DE
Le Suisse est indispensable
Kevin Fiala a inscrit son neuvième but de la saison

Les Los Angeles Kings poursuivent leur série de succès en NHL, s'imposant 4-3 après prolongation contre Toronto. Kevin Fiala, l'attaquant suisse, a joué un rôle clé en marquant son neuvième but de la saison.
Publié: il y a 34 minutes
Kevin Fiala réalise un excellent début de saison.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les Los Angeles Kings et Kevin Fiala continuent de briller en NHL. Ils ont gagné 4-3 ap à Toronto grâce au neuvième but de la saison de leur attaquant saint-gallois.

Le Suisse est indispensable

Kevin Fiala a marqué pour le troisième match de suite et reste sur quatre réussites lors de ses cinq dernières rencontres. Les Kings ont chaque fois gagné quand le Suisse a marqué. Contre les Maple Leafs, il a signé le 2-2. Los Angeles a fait la différence par Quinton Byfield lors de la prolongation.

Lian Bichsel et les Dallas Stars se sont imposés 7-0 à Montréal. Le défenseur soleurois a été crédité de son deuxième assist de l'exercice sur le troisième but.

Malgré 20 arrêts, Akira Schmid a perdu à domicile avec les Vegas Golden Knights. L'équipe du gardien bernois s'est inclinée 4-3 ap contre les New York Islanders.

