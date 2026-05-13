Vegas bat Anaheim en prolongation et reprend l'avantage

Vegas s'est imposé 3-2 après prolongation face à Anaheim et prend l'avantage 3-2 dans la demi-finale de la Conférence Ouest de NHL. Pavel Dorofeyev inscrit un doublé décisif mardi soir dans le Nevada.

ATS Agence télégraphique suisse

Vegas a repris l'avantage (3-2) dans la demi-finale de la Conférence Ouest de NHL qui l'oppose à Anaheim. Les Golden Knights, qui avaient déjà gagné les matches 1 et 3, se sont imposés 3-2 après prolongation mardi dans le Nevada.

L'homme du match fut Pavel Dorofeyev. L'attaquant russe a signé un doublé, inscrivant le 1-1 à la 17e minute en supériorité numérique avant de donner la victoire à Vegas après 4'10 en «overtime» pour sa 7e réussite dans ces play-off 2026. Désigné deuxième étoile, Tomas Hertl a signé la passe décisive sur le 1-1 et a marqué le 2-1 à la 45e. Anaheim, qui avait ouvert la marque après 12'36, a obtenu le droit de disputer une prolongation en égalisant à 2-2 à la 57e sur une réussite d'Olen Zellweger.

Vegas, chez qui le portier bernois Akira Schmid est surnuméraire dans ces séries finales, a aussi pu compter sur son gardien Carter Hart pour faire la différence mardi. Le Canadien a été crédité de 34 arrêts, qui lui ont valu la troisième étoile. Les Golden Knights, vainqueurs de la Coupe Stanley en 2023, bénéficieront d'une première opportunité de conclure cette série jeudi, sur la glace d'Anaheim. L'éventuel acte VII se déroulerait samedi, dans le Nevada.

L'autre match de la soirée a vu Buffalo s'imposer 3-2 à Montréal, grâce notamment aux 28 arrêts d'Ukko-Pekka Luukkonen. Les Sabres ont ainsi égalisé à 2-2 dans cette demi-finale de la Conférence Est, et ont repris l'avantage de la glace.