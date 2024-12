Le Zurichois est en feu! Pius Suter inscrit son neuvième but de la saison en NHL

Pius Suter brille avec les Canucks de Vancouver. L'attaquant suisse a marqué son 9e but de la saison, contribuant à la victoire 5-4 contre Detroit. Avec un but dans chacun de ses trois derniers matchs, le Zurichois semble plus que jamais en forme.