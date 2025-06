Photo: Getty Images

Blick Sport

Ces dernières 24 heures, Donald Trump a énormément fait parler de lui. Au-delà du conflit ouvert avec son ancien soutien Elon Musk, le président américain s'est «mis en lumière» lors d'une rencontre avec Friedrich Merz, le chancelier allemand. La scène qui a le plus fait parler est sans nul doute celle durant laquelle Donald Trump dit à son homologue: «Ce n'était pas une journée agréable pour vous? Ce n'est pas une bonne journée», à propos du débarquement en Normandie. Ce à quoi l'Allemand a répondu que ce jour marquait «la libération de mon pays de la dictature nazie».

Un autre moment de cette rencontre a, par contre, été moins mis en avant. Et il concerne la guerre en Ukraine. Lors de sa campagne, le président américain avait promis qu'il mettrait un terme au conflit. Chose qui n'est pas encore arrivée.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Pour se justifier, Donald Trump a utilisé une analogie particulière. «Parfois, on voit deux enfants se battant violemment dans le parc, entame le résident de la Maison-Blanche. On veut les séparer mais on y arrive pas. Parfois, il vaut mieux les laisser se battre durant un moment et ensuite les séparer.» Une comparaison que le dirigeant aurait offerte à son homologue russe lors d'un appel entre les deux partis, mercredi. «On voit cela au hockey ou dans le sport», ajoute encore Donald Trump. Pas sûr que ce rapprochement plaise à tout le monde.