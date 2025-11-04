Pius Suter marque et offre la victoire aux Blues

Saint-Louis a mis fin à sa mauvaise séquence en NHL et ce grâce à Pius Suter. Le Zurichois a offert la victoire aux Blues 3-2 sur les Oilers à 1'23 de la fin du troisième tiers.

Pius Suter inscrit le but décisif. Photo: Jeff Roberson

ATS Agence télégraphique suisse

Les Blues avaient vraiment le blues. Ils avaient enchaîné sept défaites consécutives, seuls les Calgary Flames ont fait pire. Menés 2-0, les Blues ont nivelé la marque en fin de deuxième période. Et c'est finalement Pius Suter qui a s'est mué en héros en inscrivant son cinquième but de la saison à 83 secondes de la fin.

Du côté des Oilers, Connor McDavid a une nouvelle fois été au centre de l'attention. Le Canadien a délivré deux assists et totalise désormais 1101 points en saison régulière. McDavid a atteint la barre des 1100 points à son 726e match. Seuls trois hommes ont été plus rapides. Wayne Gretzky y est parvenu en 464 matches, tandis que Mario Lemieux et Mike Bossy ont respectivement eu besoin de 550 et 725 parties.