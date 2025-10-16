Les Blues de Pius Suter s'inclinent 8-3 face aux Blackhawks

Les Blues du Suisse Pius Suter, ont subi une lourde défaite 8-3 contre les Blackhawks à Chicago en NHL. Malgré un temps de jeu de près de 15 minutes, Pius Suter n'a pas pu empêcher la deuxième défaite de son équipe cette saison.

Pius Suter et les Blues n'ont pu arrêter Reichel et les Blackhawks Photo: Jeff Roberson

ATS Agence télégraphique suisse

Seul Suisse en lice cette nuit en NHL, Pius Suter et les Blues se sont inclinés nettement à Chicago. Les Blackhawks se sont imposés 8-3. Les Blues, qui avaient remporté leurs deux derniers matches contre les Flames et les Canucks, ont essuyé leur deuxième défaite de l'exercice.

Aligné un peu moins de 15 minutes, le centre zurichois a été le plus utilisé aux engagements, mais il n'a terminé qu'avec 38,5% de réussite. Mais à l'instar de Buchnevich et Thomas,Pius Suter a été utilisé dans toutes les situations par son coach.