Les Nashville Predators de Roman Josi ont chuté 3-1 face aux Edmonton Oilers au Canada. Malgré 28'54 sur la glace pour le Bernois, Leon Draisaitl et Connor McDavid ont dominé le match.

ATS Agence télégraphique suisse

Les Nashville Predators de Roman Josi ont subi une deuxième défaite consécutive, cette fois face aux Edmonton Oilers (3-1). Une petite nuit pour les Suisses, où seul Pius Suter a inscrit un point, avec une assist.

Au Canada, Roman Josi et ses coéquipiers ont subi la loi de Leon Draisaitl, auteur de son 35e but, et de Connor McDavid, crédité de trois assists. Le défenseur bernois a de son côté passé 28'54 (!) sur la glace.

Quatre points de retard

Après ces deux revers, les Predators comptent désormais quatre points de retard sur Seattle, détenteur de la dernière wild card à l'Ouest. Les Sharks de Philipp Kurashev, à un point du Kraken, se sont eux inclinés 7-4 à Ottawa. De retour dans l'alignement, Philipp Kurashev a joué 13 minutes et s'est notamment montré efficace aux engagements (5 sur 7), sans toutefois pouvoir aider davantage son équipe.

Pius Suter s'est lui aussi incliné 3-2 avec les St. Louis Blues à Winnipeg, toujours privé de Nino Niederreiter. Le Zurichois a délivré sa 12e assist de la saison. Les Blues et les Jets luttent eux aussi pour décrocher la dernière wild card, tout comme Nashville.