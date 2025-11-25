Nico Hischier et Timo Meier ont remis New Jersey sur les rails. Les deux Suisses, décisifs lors de la victoire 4-3 contre Detroit, ont non seulement mis fin à la série de trois défaites, mais aussi animé une rencontre marquée par une échauffourée dès le début du match.

1/5 Timo Meier (à g.) marque un but et délivre une passe décisive pour la victoire de New Jersey contre Detroit (4-3). Photo: AP

Nico Hischier et Timo Meier sortent le New Jersey Devils de sa période de doute. Avec un but et une assistance chacun, ils posent les bases de la victoire 4-3 contre les Detroit Red Wings, mettant fin à une série de trois défaites.

Grâce à ces trois points, le New Jersey grimpe dans le groupe de tête de la Conférence Est. Dans le même temps, Nico Hischier et Timo Meier prennent les commandes du classement des marqueurs suisses en NHL. Hischier mène avec 18 points (7 buts / 11 assists), suivi de près par Meier avec 17 points (7 / 10). Kevin Fiala, qui était lui aussi sur la glace dans la nuit de lundi à mardi et qui a célébré avec les Los Angeles Kings une victoire 2-1 contre les Ottawa Senators, n’a pas marqué et reste à 16 points (9 / 7).

Bagarre après une charge sur Nico Hischier

Dès la 2e minute, une échauffourée éclate après une charge contre Nico Hischier le long de la bande. Son coéquipier Stefan Noesen prend sa défense deux minutes plus tard en s’en prenant à J.T. Compher de Detroit (dans la vidéo ci-dessus).

Roman Josi s’est également illustré comme passeur. Mais le capitaine des Nashville Predators a actuellement peu de raisons de se réjouir. Pour son deuxième match après sa pause liée à une blessure, son équipe n’a eu aucune chance et a subi une lourde défaite 8-3 face aux Florida Panthers. Nashville se retrouve ainsi dans le bas du classement de la Conférence Ouest.

Pius Suter perd, Janis Moser gagne

Akira Schmid a passé la soirée sur le banc des Vegas Golden Knights. Son collègue gardien Carl Lindbom n’a pas su saisir sa chance de se mettre en valeur: il a encaissé trois buts lors de la défaite 5-1 contre les Utah Mammoth – les deux derniers buts ayant été marqués dans une cage vide.

Pius Suter s’est incliné 3-2 avec les St. Louis Blues sur la glace des New York Rangers. Janis Moser, en revanche, a pu célébrer un succès 3-0 avec les Tampa Bay Lightning contre les Philadelphia Flyers.