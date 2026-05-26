Les Hurricanes dominent Montréal et prennent l'avantage

Les Hurricanes de Carolina ont battu Montréal 3-2 après prolongation lundi, prenant l'avantage 2-1 dans la finale de la Conférence Est de NHL. Le but décisif a été marqué par Andrei Svechnikov.

AFP Agence France-Presse

Carolina a pris la main dans la finale de la Conférence Est de NHL. Vainqueurs 3-2 après prolongation lundi à Montréal, les Hurricanes mènent 2-1 dans une série qu'ils avaient entamée sur une défaite à domicile.

C'est Andrei Svechnikov qui a donné la victoire aux Hurricanes, après 14'06 en «overtime». Carolina, qui n'a jamais été mené au score lundi, affiche un bilan de cinq victoires pour aucune défaite en prolongation dans ces play-off 2026.

38 tirs cadrés

La franchise de Raleigh a survolé les débats lundi, comme elle l'avait fait deux jours plus tôt dans un duel également gagné 3-2 après prolongation. Les Hurricanes ont réussi pas moins de 38 tirs cadrés, dont 7 pour l'auteur du 2-1 Taylor Hall, contre seulement 13 pour Montréal (et un seul en «overtime»).

Les Canadiens, qui n'avaient déjà cadré que 12 tirs dans le match 2 (26 pour Carolina), ont trouvé les ressources pour recoller à deux reprises au score sur des réussites de Mike Matheson (16e, 1-1) et Lane Hutson (25e, 2-2). Shayne Gottisbehere avait ouvert la marque pour Carolina après 8'24.