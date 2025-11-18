Les Los Angeles Kings s'inclinent 2-1 face à Washington, malgré une passe décisive de Kevin Fiala. Alex Ovechkin marque son 903e but en carrière et bat un record de Gordie Howe. La défaite met fin à une série de quatre victoires pour les Kings.

Kevin Fiala se démarque malgré la défaite des Kings face à Washington

Kevin Fiala se démarque malgré la défaite des Kings face à Washington

Kevin Fiala et les Kings se sont inclinés à Washington. Photo: IMAGO/Imagn Images

ATS Agence télégraphique suisse

Kevin Fiala et les Los Angeles Kings se sont inclinés 2-1 contre Washington. Le Saint-Gallois a toutefois participé au but d'Anze Kopitar en tant que passeur.

En 20 rencontres, Kevin Fiala en est à 15 points (9 buts). Les Capitals avaient avant ça marqué deux buts par Matt Roy et Alex Ovechkin pour son 903e goal en carrière. L'attaquant russe a également battu un record appartenant à Girdie Howe en inscrivant son 442e but dans la même enceinte, à savoir la Capitol One Arena de Washington.

Après quatre victoires consécutives

Cette défaite met fin à une série de quatre victoires consécutives des Kings. Los Angeles s'est également préparé à la future retraite de son capitaine slovène Anze Kopitar, seul buteur contre Washington, en offrant un contrat de dix ans valant 85 millions de dollars à son attaquant suédois Adrian Kempe.