Roman Josi manque à ses coéquipiers des Predators

Roman Josi a manqué la majorité des matchs de NHL, pour cause de blessure. Aux Nashville Predators, tout le monde regrette l'absence du défenseur suisse. La compassion pour le Bernois est grande.

1/7 Roman Josi est absent des Nashville Predators depuis dix matches. Photo: keystone-sda.ch

Cédric Heeb

Depuis le 23 octobre, Nashville doit composer sans Roman Josi, joueur majeur de son effectif. Le défenseur bernois s’est blessé au torse lors d’une victoire et n’a plus rejoué depuis. Sans leur capitaine, les Predators ont perdu huit de leurs dix matches.

Roman Josi n’a donc pas fait le déplacement à Stockholm pour les deux rencontres des NHL Global Series, face aux Penguins. «Il nous manque sur la glace, mais aussi dans le vestiaire», regrette Michael McCarron. Même constat pour Nicolas Hague, qui avait formé un duo défensif avec Josi durant la préparation: «Il est essentiel pour l’équipe, dans tous les aspects.»

Un leader irremplaçable

La saison dernière, Josi avait déjà été éloigné durant des mois. Victime d’une commotion, il avait ensuite été diagnostiqué avec un syndrome de tachycardie posturale (POTS), qui provoque une hausse excessive du rythme cardiaque en se levant — avec vertiges et maux de tête. Il n’était revenu qu’en début de saison actuelle, disputant huit matchs avant de se blesser de nouveau.

Cette fois, la blessure n’a toutefois aucun lien avec ses problèmes précédents.

«Nous étions heureux de l’avoir retrouvé. Malheureusement, il est encore touché. On espère qu’il reviendra vite», souffle l’entraîneur Andrew Brunette. Pour McCarron, la situation est «brutale et triste». «Josi est notre cerveau», insiste-t-il. Jonathan Marchessault estime lui aussi que l’absence du Suisse est un handicap majeur: «On ne peut pas remplacer un joueur comme lui.»

La question de savoir quand le multiple recordman des Predators - Josi compte le plus grand nombre de points de marque (729), de buts en tant que défenseur (191), d'assists (538) et de matches disputés (970) - pourra revenir sur la glace est actuellement ouverte. Et même Steven Stamkos déplore son absence et loue le capitaine suisse: «L’un des gars les plus gentils que vous rencontrerez — typiquement suisse.»