Fin de la fabuleuse série pour les Dallas Stars en NHL

ATS Agence télégraphique suisse

La belle série des Stars de Lian Bichsel a pris fin vendredi en NHL. Dallas, qui restait sur dix victoires consécutives (record de la franchise), s'est incliné 5-4 aux tirs au but face à Colorado.

Cette défaite est rageante, même si elle a été concédée face à la meilleure équipe de la Ligue. Dallas, qui menait 4-2 à la 22e, a concédé le 4-4 à 15 secondes de la fin du temps réglementaire alors que son capitaine Jamie Benn avait manqué l'occasion de sceller l'issue de cette partie dans une cage vide à une minute du terme.

C'est le Russe Valeri Nichushkin qui a inscrit le 4-4, avant de trouver la faille aux tirs au but. L'autre grand homme du match pour l'Avalanche du Colorado fut le Tchèque Martin Necas, qui a réussi un but et trois assists avant de réussir également son essai dans le «shootout».

Bilan positif pour Lian Bichsel

Cette rencontre avait pourtant bien mal commencé pour l'Avalanche. Surtout pour son gardien Mackenzie Blackwood, «chassé» après avoir concédé un quatrième but sur les onze premiers tirs cadrés par les Stars. Son remplaçant Scott Wedgewood a en revanche brillé, avec 10 arrêts durant le match et deux autres dans la séance des tirs au but.

Lian Bichsel n'a rien à se reprocher au terme de cette partie. Aligné durant 12'37, le défenseur soleurois – qui n'a pas inscrit de point – a terminé le match avec un bilan de +1.