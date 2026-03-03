Lian Bichsel s'offre un doublé en NHL

Lian Bichsel a brillé lundi en NHL en inscrivant deux buts lors de la victoire 6-1 des Dallas Stars contre les Vancouver Canucks. Une performance de choix pour son retour après une longue blessure.

ATS Agence télégraphique suisse

Lian Bichsel s'est illustré lundi en NHL. Le défenseur suisse des Dallas Stars a marqué deux buts lors du succès 6-1 de son équipe sur la glace des Vancouver Canucks.

Pour son troisième match après une longue blessure, Bichsel a inscrit deux belles réussites sur le 2-1 et le 6-1. A chaque fois, il a placé le puck dans la lucarne grâce à des tirs aussi précis que puissants.

Les Nashville Predators ont fait une mauvaise opération dans la course aux play-off en s'inclinant 4-2 à domicile contre les Detroit Red Wings. Le capitaine Roman Josi a été crédité d'un assist, mais il était sur la glace lors des quatre buts encaissés par son équipe, dont le 3-2 marqué alors que les Predators évoluaient à cinq contre quatre.