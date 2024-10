NHL: Pluie de millions pour Joey Daccord, le Suisse oublié

Le gardien de but suisse Joey Daccord gagnera 5 millions de dollars par saison à partir de la saison prochaine avec le Kraken de Seattle. Photo: keystone-sda.ch 1/5

Stephan Roth

C'était jour de paie du côté de Seattle! Joey Daccord (28 ans) a prolongé son contrat de cinq ans avec le Kraken et touchera 5 millions de dollars par saison. Un contrat qui a attiré l'attention dans la NHL, d'autant plus que le gardien n'est pas le numéro 1 incontesté et qu'il a un concurrent de taille en la personne de l'Allemand Philipp Grubauer, dont le salaire annuel s'élève à 5,9 millions jusqu'en 2027.

Étonnant aussi si l'on pense qu'il y a bientôt cinq ans, Alex Chatelain, alors directeur sportif du CP Berne, l'avait jugé trop peu expérimenté et avait engagé en catastrophe le Finlandais Tomi Karhunen. Pourtant, Joey Daccord, qui avait alors été relégué en troisième division de la East Coast Hockey League, n'aurait pas alourdi le contingent d'étrangers dans la capitale. En effet, il possède non seulement un passeport canadien et américain, mais aussi la nationalité suisse.

La fédération suisse s'est également efforcée de recruter le gardien de la NHL. Sans succès jusqu'à présent. Mais pas parce que le gardien n'était pas d'accord. La fédération internationale (IIHF) a refusé parce que Daccord est certes né en Suisse et n'a jamais joué pour un autre pays, mais n'a jamais été licencié ici.

Daccord est né aux États-Unis, sa mère Daniela est suissesse et originaire des environs de Fribourg et son père Brian, qui a été gardien de but à Ambri de 1986 à 1992 et brièvement à Gottéron en 1994/95, est canado-suisse.

«J'aimerais un jour jouer en Suisse»

Il parle toujours le suisse allemand avec sa mère, comme il nous l'a raconté il y a quelques années. «Je me sens comme un joueur suisse et je suis fier de mes origines», a déclaré le gardien, dont le casque est orné de la croix blanche.

«J'aimerais un jour jouer en Suisse. De préférence après une carrière réussie en NHL», avait alors déclaré Joey Daccord. Avec ce gros contrat jusqu'en 2030, son rêve de NHL se réalise dans un premier temps.

La saison dernière, il a gardé les buts 50 fois pour le Kraken et a montré de belles choses. Son ascension ressemble à un conte de fées. En effet, il avait été sélectionné en 199e position lors de la Draft NHL - comme son idole de jeunesse, la légende du football Tom Brady - et ne s'était imposé dans la NHL que la saison dernière.