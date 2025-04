Le Canada attend la Coupe Stanley depuis 1993

1/8 Montréal a soulevé la Coupe Stanley pour la dernière fois en 1993. Photo: NHLI via Getty Images

Dino Kessler

Un coup d’œil sur les équipes qui prennent part à la NHL suffit pour le constater: avec sept représentants sur 32 équipes, le Canada n’a seulement que 22% de chance de remporter la Coupe Stanley. Plus concrètement, les Américains ont remporté chaque course au précieux sésame depuis 1994. L’année d’avant, les Canadiens de Montréal avaient remporté le dernier de leurs 24 titres. 32 ans plus tard, les Canadiens ne peuvent que ressasser ces souvenirs.

Les participations anecdotiques à la finale de Vancouver (1994 et 2011), Calgary (2004), Edmonton (2006, 2024), Ottawa (2007) et Montréal (2021) sont restées des lueurs d’espoir qui n’ont été que de courte durée. Les Maple Leafs de Toronto ont atteint la finale pour la dernière fois en 1967, lors du dernier de leurs 13 titres, et les Winnipeg Jets de Nino Niederreiter n’ont jamais atteint le dernier tour depuis leur déménagement d’Atlanta en 2011.

Les Jets de Niederreiter en forme toute la saison

Quelle franchise canadienne aurait donc une chance cette année? Statistiquement, les Jets ont été la meilleure équipe de la ligue cette saison. Le trophée des présidents, qui récompense l’équipe la plus performante de la saison régulière, n’est toutefois pas un gage de succès. Les derniers à avoir transformé cette distinction en Coupe Stanley étaient les Chicago Blackhawks en 2013. L’an dernier, les Jets avaient déjà réalisé une bonne saison régulière, mais ils avaient été passés à la moulinette par Colorado au premier tour des séries.

Les Oilers d’Edmonton, avec les superstars Connor McDavid et Leon Draisaitl, peuvent-ils mettre fin à cette période de disette? La saison dernière, la franchise auréolée de cinq titres entre 1984 et 1990 a tenu tête aux Panthers lors de la série finale, devenant ainsi la première équipe depuis 1945 à disputer un septième match après avoir été menée 3-0. Mais comme Détroit à l’époque, elle n’a pas pu forcer le miracle. Actuellement, les Oilers rencontrent au premier tour les Los Angeles Kings de Kevin Fiala pour la quatrième fois consécutive.

Toronto court toujours

Il est toutefois certain qu’une équipe canadienne atteindra le deuxième tour. Les Senators d’Ottawa – présents en play-off pour la première fois depuis 2017 – défient les Maple Leafs de Toronto pour la «Battle of Ontario». Pour la énième fois consécutive, les Leafs tentent de faire la différence avec quatre joueurs vedettes royalement payés (Auston Matthews, Mitchell Marner, William Nylander et John Tavares touchent environ la moitié du budget salarial disponible). Depuis 2016, ils n’ont gagné qu’une seule série.

Et les Canadiens de Montréal dans tout cela? Les «Habs» n’ont assuré leur participation aux play-off qu’au dernier moment. Ils affrontent les Washington Capitals, têtes de série à l’Est avec le meilleur buteur de NHL Alexander Ovechkin (897 buts).

Avec cinq équipes (Calgary et Vancouver ont manqué les play-off), le Canada est aussi bien représenté qu’en 2017. À l’époque, Ottawa s’était hissé jusqu’en demi-finale, où le voyage s’était terminé contre les futurs vainqueurs de la Coupe Stanley, les Penguins de Pittsburgh (avec un certain Mark Streit).