Leon Muggli repêché au 2e tour par les Washigton Capitals

Leon Muggli (17 ans), a été choisi en 52e position (2e tour) par les Washington Capitals.

ATS Agence télégraphique suisse

Autre joueur formé à Zoug, le gardien Christian Kirsch fut le deuxième Helvète retenu, San Jose le choisissant en 116e position (4e tour). Les New York Rangers ont fait de l'attaquant davosien Rico Gredig le no 191 de cette draft (6e tour), alors que le défenseur fribourgeois du LHC Basile Sansonnens a été choisi en 221e position (7e et dernier tour) par Vancouver.

Comme l'an dernier, aucun Suisse n'a connu les honneurs du premier tour. Le no 1 de cette draft fut comme prévu l'attaquant canadien Macklin Celebrini, que Kirsch pourrait croiser lors de la préparation des San Jose Sharks.