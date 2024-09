Cette hockeyeuse suisse a vécu un calvaire en Suède

Pour pouvoir jouer au hockey sur glace de manière professionnelle, Nele Bachmann s'est installée en Suède l'année dernière. Lors de sa première saison à Malmö, elle a connu des hauts et, surtout, des bas. La stagiaire de Blick se montre sous un jour plus personnel.

Nele Bachmann

Nele Bachmann joue à Malmö, en Suède. Photo: Patric Gill/cirtap.se

«I broke my ass (ou, en français, je me suis cassée le cul).» Quatre mots que je n'aurais jamais pensé devoir dire un jour à mon entraîneur. Mais après m'être évanoui de douleur dans ma douche, il est maintenant temps de me présenter à mon coach. Je dois lui expliquer pourquoi je ne me suis pas entraînée ces deux dernières semaines. Dans un appel très bref, j'explique en anglais, sans jargon technique, que je me suis probablement blessé à l'arrière. Je ne sais pas pourquoi j'ai si mal. C'est juste arrivé.

Lorsque je suis arrivée à la gare de Malmö il y a sept mois avec quatre valises pleines et trois cannes de hockey, je n'aurais jamais pensé qu'un jour, je devrais me rendre ici chez le médecin d'urgence parce que je ne pouvais plus aller aux toilettes sans avoir mal. Non, je suis venue avec l'espoir d'un grand avenir et la certitude que tout est possible. Après tout, j'avais réussi à déménager à dix-neuf ans dans le pays de mes rêves. Qu'est-ce qui pouvait mal tourner?

Tout ce que je voulais, c'était jouer au hockey sur glace. Le hockey, c'est ma vie. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu aller en Suède, parce qu'on peut y jouer en tant que femme de manière professionnelle. C'est donc la passion pure qui m'avait poussée à quitter ma ville natale de Zurich pour le monde entier. Et maintenant, je me trouvais sous la pluie dans une gare inconnue, attendant que quelqu'un vienne me chercher dans mon nouveau club.

Cours de suédois et projet de compte bancaire

Les premiers mois ont été marqués par des hauts et des bas: la bureaucratie suédoise, les numéros de personnes, les cours de langue, l'administration fiscale, les tentatives désespérées d'ouvrir un compte bancaire et la recherche d'un emploi. Tout a commencé par des candidatures ratées dans des cafés et s'est presque terminé lorsque même McDonalds a refusé de m'embaucher parce que je ne parlais pas suédois. Dans le cours où ils devaient m'enseigner le suédois, la première leçon portait sur la manière de former le passé composé. Je ne pouvais même pas imaginer comment on conjuguait les verbes au présent. Lorsque je me suis présentée pour la cinquième fois dans une agence bancaire pour ouvrir un compte et que la femme au guichet m'a dit qu'il manquait toujours des papiers, j'ai abandonné le projet sans hésiter.

Pire encore: sur la glace aussi, j'enchaînais les frustrations. Rien ne fonctionnait comme je le voulais. Pourquoi la seule chose que je savais faire d'habitude était-elle soudain si difficile? Je passais mes soirées à pleurer dans mon lit en me demandant pourquoi le mal du pays arrivait toujours par vagues. J'avais pourtant déménagé ici pour prendre ma vie en main. Pourquoi semblait-elle m'échapper de plus en plus?

La recherche de moi-même

Après quelques jours, j'ai repris courage. Je décidai d'apprendre le suédois par moi-même. «Ça ne doit pas être si difficile», me suis-je dit. Je pouvais jurer assez rapidement. J'ai appris du vocabulaire avec Duolingo et des tutoriels de grammaire sur Youtube – comme on le fait dans ma génération. Quand j'ai enfin reçu la lettre de l'administration fiscale avec mon permis de travail, j'ai enfin vu la lumière au bout du tunnel.

J'ai obtenu mon premier emploi dans une usine de pneus, où je faisais la poussière pendant quatre heures d'affilée. Étonnamment, cela m'a aidé et j'ai retrouvé confiance en moi. Quelque part, sous la montagne de refus et de déceptions, se trouvaient les vestiges de mon ancien moi. J'ai réalisé que je pouvais être qui je voulais dans ce pays étranger. Personne ne me connaissait. Je me suis rendu compte que, même si la situation semblait nouée, tous les nœuds pouvaient être défaits avec un peu d'effort et de persévérance. Parallèlement, mon équipe et moi avons pris la tête du classement. J'ai appris à aimer à nouveau le hockey. En outre, j'ai enfin obtenu le poste que je voulais vraiment. Je suis devenue responsable des réseaux sociaux de l'équipe féminine des Redhawks de Malmö.

Et puis, il y a eu ça. Sorti de nulle part. Des douleurs comme je n'en ai jamais ressenties auparavant. Désespérée, j'appelle le cinquième hôpital. Non, je ne suis pas inscrite dans le système de santé et je n'ai jamais vu de médecin en Suède. J'ai juste besoin d'un rendez-vous. Aujourd'hui, c'est le mieux. Oui, je paie la visite, ça m'est égal. La femme à l'autre bout du fil a dû entendre que j'étais au bord des larmes et me rassure. Elle n'a certes pas de rendez-vous pour moi, mais je dois essayer à cinq heures précises en cas d'urgence. Aussitôt dit, aussitôt fait. Je suis assise dans une salle d'attente presque vide et j'espère être appelée bientôt. Peu après, un médecin me prescrit les bons médicaments et me voilà de nouveau sur la glace quelques jours plus tard. Bientôt, je signerai une prolongation de contrat. Mon aventure en Suède peut continuer. Le chemin est devant moi et je vais le suivre. Où qu'il mène.