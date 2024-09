Le début de saison de Gottéron est «décevant, pas raté»

Matthias Davet Journaliste Blick

Part Emond veut que son équipe joue 60 minutes. Photo: Claudio de Capitani/freshfocus

C'est une scène que la BCF Arena nous avait assez peu proposée la saison dernière. À peine Killian Mottet a-t-il raté son tir au but face à Harri Säteri – signifiant la défaite de Gottéron face à Bienne – que l'enceinte fribourgeoise s'est rapidement vidée. Quelques sifflets se sont même fait entendre dans les travées. Après trois défaites de rang de leur équipe, les supporters de Fribourg commencent à en avoir ras-le-bol.

Du côté des joueurs et du staff, le constat est évident: Fribourg est très mal rentré dans sa rencontre. «Les 20 premières minutes n'étaient vraiment pas bonnes», souffle d'emblée Nathan Marchon. Même son de cloche chez son entraîneur, Pat Emond: «Beaucoup de joueurs doivent se regarder dans la glace après leur préparation du premier tiers. Ce n'est pas normal la manière dont on est sortis.» Et quand on regarde la feuille de statistiques, difficile de leur donner tort. Après la première période, Gottéron n'avait tiré qu'une fois sur la cage biennoise.

Pourtant, à l'entraînement, Pat Emond voit ses protégés «travailler fort» et avec «de bonnes intentions». Les performances, pourtant, ne sont pas au rendez-vous. «Tant qu'on ne sera pas capable d'aligner deux bonnes performances, ce sera difficile d'aller chercher des points.» Car après quatre journées, Gottéron n'en a obtenu que cinq.

«Ce ne sont pas des jeunes collégiens»

Le début de saison des Dragons, qui ont affronté Ajoie, Langnau, Rapperswil et Bienne, est-il raté? «Raté est un mot fort, répond Pat Emond, interrogé à ce sujet. Décevant, oui.»

Pour se remettre sur le droit chemin, Fribourg va devoir aligner les performances durant 60 minutes. «Si on le fait, on peut rivaliser avec n'importe qui», appuie l'entraîneur qui sent qu'actuellement, «les cannes des joueurs sont très lourdes». Des résultats qui semblent donc rendre nerveux son équipe. Mais Pat Emond sait que ses protégés ont suffisamment d'expérience pour ne pas se laisser envelopper par cela. «Ces joueurs sont capables de réagir face à l'adversité – ce ne sont pas des jeunes collégiens», explique-t-il.

Pourtant, la réalité du totomat est bien ancrée. Et Fribourg pointe à la 10e place au classement de National League. De quoi rendre fébrile Pat Emond? «De l'inquiétude, j'en ai tous les matins quand je me lève», répond simplement le coach canadien. Peut-être que vendredi matin, avant le déplacement à Kloten, il en aura un petit peu plus.