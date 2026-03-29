Quinze buts encaissés en cinq matchs, voilà une moyenne inhabituellement élevée pour un portier de la classe de Leonardo Genoni. Après l'élimination face à Davos, le gardien de 38 ans n'hésite pas à faire son autocritique.

Nicole Vandenbrouck

Zoug n’est jamais parvenu à enchaîner plus de deux victoires consécutives cette saison. Un paradoxe pour une équipe au potentiel indéniable, mais incapable de trouver la constance nécessaire. Une seule chose, en revanche, est restée immuable: les leaders n’ont pas su porter l’équipe ni assumer leurs responsabilités. Une critique récurrente, tout au long de la saison régulière comme en play-off, que l’entraîneur Benoît Groulx n’a cessé de marteler.

Les étrangers ont souvent été pointés du doigt. Mais s’il est un joueur qui incarne le succès de l'EV Zoug ces dernières années, c’est bien Leonardo Genoni. Septuple champion de Suisse, triple médaillé d’argent aux Mondiaux, le gardien a toujours été un pilier. Cette saison pourtant, il n’a pas échappé à la baisse de régime collective. Avec une moyenne de 2,3 buts encaissés par match, il se situe à peine dans la moyenne des gardiens du championnat. En quart de finale des play-off face à Davos, il a concédé 15 buts en cinq matches. «Encaisser autant est surprenant, même pour moi», reconnaît-il. Lors de l’acte III, il avait d’ailleurs été remplacé après un quart d’heure, alors que le score était déjà de 0-4!

«Je n’ai pas aidé l’équipe comme je l’aurais voulu»

À 38 ans, Leonardo Genoni explique avoir travaillé cette saison, avec son coéquipier Tim Wolf, sur son positionnement, notamment à l’entrée de zone adverse. Mais pour lui, le problème est ailleurs: «Nous n’avons jamais vraiment réussi à trouver les bons automatismes ni une coordination efficace avec les joueurs de champ.» Et le constat est sans appel: «Quand tu encaisses sept buts en un match de play-off, c’est que quelque chose ne va pas.»

Le portier refuse toutefois de désigner des coupables. Ni ses coéquipiers, ni les étrangers souvent critiqués. «Les leaders doivent faire la différence. Nous ne l’avons pas fait. Moi non plus, je n’ai pas été à la hauteur», admet-il avec lucidité.

Avant de tirer un bilan complet, Leonardo Genoni souhaite encore prendre du recul. Lui qui avait brillé aux Jeux olympiques de Milan, attirant même l’attention outre-Atlantique, avance une piste: «Peut-être que nous n’avons pas apporté assez de sérénité à l’équipe.» Une chose est sûre: «Je n’ai pas pu aider l’équipe comme je l’aurais voulu.»

Interrogé sur le moment le plus difficile de la saison, sa réponse surprend: «Pour la première fois de ma carrière, j’ai vécu le licenciement d’un entraîneur. Ça m’a touché. J’ai été déçu, et je suis encore désolé pour Michael Liniger.»

Après cette élimination, le gardien a besoin de quelques jours pour digérer. À l’approche du premier camp de l’équipe de Suisse, à mi-avril, il ne sait pas encore comment il adaptera sa préparation.



