«Tout n'était pas parfait, mais il y avait un bel état d'esprit»

Yorick Treille a pris la tête du GSHC. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Ce jeudi 2 janvier marquait un tournant dans l'histoire du Genève-Servette. Le club du bout du Léman allait commencer sans Jan Cadieux, entraîneur qui lui a amené ses premiers titres de champion de Suisse et d'Europe. Celui-ci a été remercié par le club entre Noël et Nouvel An à la suite de mauvais résultats. Mais si cela était attendu, ça n'en est pas moins resté un coup de tonnerre aux Vernets.

3:39 Genève - Bienne: Genève débute 2025 par une belle victoire

Si la nouvelle a été officiellement communiquée le 28 décembre à 14h, les joueurs l'ont appris le matin même. «Quand je suis entré dans la patinoire, le bureau de Jan était fermé, se souvient Roger Karrer. Normalement, c'était toujours le premier sur place donc je le sentais déjà.» Le capitaine et ses coéquipiers ont ensuite eu un meeting de 20 minutes avec Marc Gautschi. Par la suite, le défenseur a contacté son désormais ex-entraîneur pour le remercier. «Son licenciement était aussi dur pour nous, car c'est également de notre faute», rappelle Roger Karrer.

Travailler dans la continuité

Sauf que le GSHC n'a pas le temps de lambiner. En l'espace d'un mois, le club va disputer 17 rencontres. Celles-ci se dérouleront sous les ordres de Yorick Treille et Rikard Franzen – même si celui-ci était absent pour la réception de Bienne ce jeudi, engagé avec l'équipe de Suisse M20 au Mondial. La première sous les ordres du coach français s'est bien déroulée pour Genève, qui s'est imposé 6-4 face aux Seelandais.

«On a travaillé dans la continuité, analyse Yorick Treille. On a vu une équipe qui avait faim et qui avait envie de sortir très fort. Ce n'était pas parfait, mais il y avait cet état d'esprit de solidarité et d'acharnement. C'était beau à voir.» Du positif à retenir donc pour cette première.

«Continuer dans cette direction»

Pourtant, après un bon premier tiers des Genevois, le score était en faveur du HC Bienne (1-2). Tout cela à la suite d'erreurs individuelles des Aigles. À ce moment-là, Yorick Treille a-t-il eu un sentiment de déjà-vu? «Non, pas forcément. Dans le hockey, on n'est pas toujours bien payé. L'important, c'est de continuer dans cette direction.»

Une façon de penser qui a porté ses fruits, Genève marquant quatre buts en l'espace de quatre minutes au début de la période médiane. Quels mots magiques Yorick Treille a-t-il utilisé dans le vestiaire lors de la première pause pour que son équipe revienne autant le couteau entre les dents? «Ça a été très court. 'On continue ce qu'on a fait durant le premier tiers.'» Le vent a ensuite tourné.

Le message de Yorick Treille

Forcément, en l'espace de quelques jours, le Français n'a pas eu le temps de révolutionner le jeu du GSHC. Et il n'en a pas pour objectif. «Il n'y a quasiment rien à changer sur le fond du jeu», rappelle-t-il.

Au niveau de son discours, Yorick Treille a appuyé auprès de ses protégés l'importance d'aimer ce qu'ils font. «Son message était: 'Je suis content d'être un joueur professionnel et il faut jouer avec de la confiance'», dévoile Roger Karrer. Un aspect que Genève est parvenu à réaliser ce jeudi soir.

Le retour de Rikard Franzen

Après cette victoire face aux Seelandais, les Aigles ont le droit à un double affrontement avec Langnau, samedi et dimanche. Avec le retour de Rikard Franzen. Cela va-t-il beaucoup changer les choses sur le banc? «On a nos habitudes, répond Yorick Treille. Il connaît parfaitement ses défenseurs et on va revenir à la norme. On a simplement hâte qu'il nous rejoigne et qu'il soit avec nous.» Ce qui devrait être le cas ce samedi à l'Ilfis.

Ainsi, les deux co-entraîneurs du GSHC vont pouvoir être pour la première fois à la bande du club ensemble. Avec, évidemment, pour objectif d'enchaîner les victoires et d'à nouveau bien positionner Genève au classement, lui qui pointe désormais à la 9e place.