Quels débuts de rêve pour Yannik Boppart! Pour sa première en National League, le jeune attaquant de Fribourg a inscrit son premier but, avant d'offrir la victoire aux siens lors de tirs aux buts (4-3 tab).

Matthias Davet Journaliste Blick

Au moment où la composition de ce Fribourg - Langnau a été annoncée, peu de monde à la BCF Arena connaissait ce No 45, 13e attaquant, Yannik Boppart. Quatre heures plus tard, une bonne partie du public scandait le nom du junior U21 de Gottéron, qui s'est mué en héros pour ses débuts avec les Dragons. Le jeune homme de 19 ans se souviendra longtemps de son premier match en National League!

Tout a commencé par une journée placée, quand même, sous le signe du stress pour lui. «Oui, j'étais très nerveux, sourit le héros de la soirée. J'ai eu du mal à dormir. Il va me falloir du temps avant de totalement réaliser.» Car ça a été un rêve éveillé pour l'ancien junior de Berne.

Après ses premiers coups de patins lors du tiers initial est tombé son premier but, celui qui a permis aux Dragons d'égaliser après l'ouverture du score de Langnau (28e). Il s'est parfaitement débarrassé de Tim Mathys, avant de reprendre le rebond accordé par Luca Boltshauser. «Je n'ai honnêtement jamais rêvé d'un tel début, avoue Yannik Boppart. C'est vraiment incroyable, même s'il y a un peu de chance. C'est indescriptible de dire ce que j'ai ressenti après le but. J'étais dans mon propre monde.»

Julien Sprunger taquin

Acclamé par ses coéquipiers et le public, le natif de Berthoud (BE) s'est dit «trop fasciné et euphorique» pour réellement entendre le public, c'est après coup qu'il s'est dit: «Wow!» De plus, il a reçu les félicitations de la légende du club, Julien Sprunger, juste après sa réussite. «Pour être honnête, je ne me souviens plus très bien ce qu'il m'a dit», admet Yannik Boppart.

«Ils sont intéressés par le jeune, et plus par les vieux», se marre de son côté le capitaine au moment de sortir à l'interview, alors que tous les médias sont attroupés autour de Yannik Boppart. «Vu que le jeune a marqué, le vieux devait aussi le faire, ajoute le futur retraité, auteur de son 408e but en National League. Plus sérieusement, c'est le rêve pour lui de commencer de cette manière.»

Le rêve continue aux tirs aux buts

Comme si cela ne suffisait pas, l'attaquant de 19 ans a de nouveau été le héros lors des tirs aux buts. C'est lui le premier à avoir été envoyé sur la glace lors de la séance. Un choix… qui n'était pas celui de son entraîneur Roger Rönnberg: «C'est Lars (ndlr: Leuenberger, l'assistant). Il l'a mis sur la glace car il avait confiance en lui. Je lui ai dit que je le soutenais.» Une décision payante pour l'entraîneur suédois et son assistant, puisque Yannik Boppart a été le seul joueur à faire trembler les filets après la prolongation.

«Quand je suis arrivé seul sur la glace, j'ai simplement essayé de me recentrer, de respirer profondément, de faire abstraction de tout le reste et de donner le meilleur de moi-même», révèle le buteur. Un état d'esprit qui a plutôt bien fonctionné, lui qui a trouvé la lucarne de Luca Boltshauser.

Forcément, après de tels débuts, il a eu le droit à l'ovation des supporters après la rencontre, qui l'ont rappelé. «C'était un sentiment incroyable de les entendre scander mon nom», sourit, les étoiles dans les yeux, le No 45.

Retour chez les CFF

Le destin a fait que ses débuts ont eu lieu face à Langnau, village qui se situe à 25 minutes de l'endroit où Yannik Boppart a grandi. Également junior de Berne et actuel joueur de Fribourg, le jeune homme a-t-il un club de préférence? «Ce que j'aime, c'est le hockey, dévie-t-il subtilement. Comme je suis passé chez les Ours et mon frère chez les Tigres, ça a toujours été une rivalité entre nous. D'ailleurs, j'ai encore des amis à Langnau. Mais non, je ne suis pas trop triste pour eux (rires).» Avec ses parents dans les tribunes, il a vécu une soirée de rêve.

Par contre, dès ce mercredi matin, retour à la réalité. «J'espère pouvoir dormir un peu, puis m'entraîner normalement avec le U21. Ensuite, je vais aller au boulot à Ostermundigen, là où je suis stagiaire aux CFF.» Quant à savoir si jeudi, il va prendre le bon train pour venir défier Zoug à la BCF Arena, cela n'est pas encore défini.