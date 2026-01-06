Fribourg peut dire merci à son junior Yannik Boppart

Dans une rencontre qui n’en finissait pas, Fribourg est parvenu à prendre le dessus sur Langnau. Les Dragons ont eu besoin des tirs aux buts pour renouer avec la victoire (4-3 tab). Pour sa première, Yannik Boppart a été le héros des Dragons.

Matthias Davet Journaliste Blick

Pour la première fois de l’année 2026 et après une défaite au Tessin, Fribourg retrouvait sa BCF Arena. L’occasion pour le club, avant la rencontre, de rendre hommage aux victimes du drame de Crans-Montana par une minute de silence et d’apporter son soutien à son collaborateur, Noa Bersier, blessé dans l’incendie et encore hospitalisé. Un moment fort en émotions.

Pour ce qui est de la rencontre, elle a débuté par deux actions coup sur coup des Dragons, par Christoph Bertschy et Sandro Schmid. Bien lancés, les Fribourgeois ont toutefois écopé rapidement de deux pénalités et devaient évoluer à 3 contre 5. Ils n’ont tenu que 30 secondes, avant que Juuso Riikola décoche un petit bonbon dans la lucarne (4e). Déjà miné par les absences (Borgström, Etter, Galley, Nemeth, Gerber et Sörensen) et avec quatre étrangers seulement sur la feuille de match, Fribourg ne se facilitait pas la tâche d’emblée.

Le but du plus jeune…

De retour à 5, Gottéron a retrouvé des couleurs. La magnifique combinaison entre Julien Sprunger et Nathan Marchon aurait mérité meilleur sort, mais Samuel Walser n’est pas parvenu à conclure (9e). Quelques minutes plus tard, c’est à nouveau le capitaine qui s’est mis en avant, tentant une percée (14e). En bonne position, Andrea Glauser tirait, lui, à côté (16e), tandis que le lancer d’Attilio Biasca était proche de tromper Luca Boltshauser (20e). À la fin de ce premier tiers, on était de loin plus proche de l’égalisation que du but du break.

En début de deuxième tiers-temps, Fribourg a eu un peu plus de peine à se procurer de belles occasions. Il a fallu attendre huit minutes pour qu’un certain Yannik Boppart égalise pour les Dragons. Vous ne le connaissez pas? C'est normal, puisqu’il effectuait ce mardi ses débuts en National League. De manière correcte, il a repoussé Tim Mathys et a profité du rebond accordé par Boltshauser pour inscrire son tout premier but dans l’élite.

… et du plus vieux

Après le plus jeune, c'est le plus âgé qui a trouvé le fond des filets. Au début du troisième tiers, Julien Sprunger a pu s'immiscer dans la zone adverse pour inscrire son 408e but en National League. Impressionnant pour celui qui a fêté ses 40 ans deux jours plus tôt.

Alors que Fribourg pensait se diriger vers la victoire, un but un poil chanceux des Emmentalois a remis les compteurs à zéro. Le lancer de Samuel Erni a été dévié par Phil Baltisberger, puis la canne du Dragon Michael Kapla. Malgré le coach challenge, la réussite a bel et bien été accordée (53e). Lors de la pénalité qui a suivi, Jiri Felcman a trouvé son Top Scorer André Petersson de l'autre côté du slot et le Suédois ne se faisait pas prier pour redonner l'avantage aux Tigres (54e).

Mais Fribourg n'est jamais à terre. Et grâce à Attilio Biasca, les Dragons ont pu recoller au score en toute fin de match (57e). Direction la prolongation, qui a commencé et terminé de la même manière pour Gottéron: avec un homme de moins sur la glace. Mais Langnau n'est pas parvenu à faire la différence et il a fallu des tirs aux buts pour connaître le vainqueur dans cette partie. À ce petit jeu, ce sont les Fribourgeois qui ont été les plus habiles. Grâce, exclusivement, à… Yannik Boppart, premier tireur et seul buteur des Dragons. Le jeune homme de 19 ans va se souvenir de ses débuts!