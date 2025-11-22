Fribourg s'est imposé ce vendredi face au Lausanne HC et grimpe à la deuxième place au classement (2-1). Mais la réussite victorieuse de Jeremi Gerber en fin de match risque de faire parler. Y avait-il hors-jeu au début de l'action?

Jeremi Gerber a inscrit le but de la victoire face au LHC. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Le but de la victoire pour Fribourg face à Lausanne aurait-il vraiment dû être accordé? Autant dire que les échos dans les deux vestiaires étaient plutôt opposés. Si du côté des Dragons, on ne pavanait pas non plus, on était certains chez les Lions que oui, le puck était bien sorti de la zone au début de l'action.

Revenons en arrière. On joue la 58e minute du match au sommet entre Gottéron et le LHC. À ce moment et à la suite d'un dégagement d'Erik Brännström, Marcus Sörensen se lance pour tenter de conserver la rondelle dans la zone adverse et, ainsi, éviter le hors-jeu. Sur la glace, certains Lausannois réclament déjà une situation illicite alors que l'action continue et que, laissé seul, Jeremi Gerber trouve le chemin des filets.

Rapidement et sans hésitation, le staff vaudois demande un coach challenge. Sauf que, sur les images à disposition, les juges de ligne n'arrivent pas à la conclusion que le puck a franchi à 100% la ligne bleue et, ainsi, ils sont obligés de garder leur décision sur la glace: but et une pénalité qui va obliger le LHC à concéder une défaite en terres fribourgeoises.

«Tout le monde a le droit de faire des erreurs, mais…»

Après la rencontre et devant le vestiaire lausannois, il y avait un peu de colère. «C'est embarrassant, dans une ligue professionnelle, d'avoir de telles caméras», pestait le capitaine, Damien Riat, juste après la rencontre. Lui qui se trouvait sur le banc à ce moment-là en était sûr: oui, cette rondelle avait franchi la ligne bleue. «Tout le monde a le droit de faire des erreurs mais c'est compliqué quand on n'a pas de caméras pour aider les arbitres, soufflait encore le No 9 vaudois. Et vu le temps qu'ils ont mis pour prendre leur décision, même pour eux ce n'était pas clair.»

Du côté de son entraîneur, la pilule est également un peu difficile à avaler. Même s'il est d'abord conscient que son équipe a laissé des largesses. «On a fait des erreurs à un moment critique de la rencontre et ils nous ont enterrés», image Geoff Ward. Pour lui, il n'aurait par contre pas dû être accordé. «J'ai vu le puck sortir puisque j'étais situé pile sur la ligne bleue. Et sur l'écran géant, on peut voir que l'entièreté de la rondelle sort, mais c'était serré. Je ne peux pas faire grand-chose.» Le Canadien veut plutôt s'attarder sur la grosse erreur de son équipe, et non le hors-jeu.

La joie contenue des Fribourgeois

Dans les rangs fribourgeois, c'était la fête après cette victoire. Mais une joie contenue, puisque même les Dragons n'ont pas pu dire à 100% que ce goal devait être valable. «Si l'arbitre dit qu'elle est dedans, c'est qu'elle n'est pas sortie», lâche en souriant le défenseur Benoit Jecker.

Son entraîneur, Roger Rönnberg, était un peu plus confiant. «J'étais plutôt certain que le puck était resté sur la ligne puisque je suis un grand fan de Gottéron, se marre le Suédois. J'ai appris que si on voit du blanc entre la ligne et le puck, c'est que la rondelle est sortie. Et comme je n'en ai pas vu, j'étais positif sur la décision.»

Mais c'est surtout le héros de la rencontre qui a été le plus franc. «Personnellement, je pensais qu'il n'y avait pas but, avoue de manière surprenante Jeremi Gerber. À vitesse réelle, c'était du 50-50 à mon avis.» En revoyant les images en boucle sur le vidéotron, le Fribourgeois n'était plus si sûr de lui. Heureusement pour le No 61 et son équipe, cela a finalement tourné en sa faveur.

Des caméras sur les lignes bleues?

Par contre, cette scène va évidemment relancer le débat sur d'éventuelles caméras sur les lignes bleues. Interrogé par Blick il y a trois ans, le CEO de la National League Denis Vaucher avait dit que «selon la réalité suisse, ce n'est pas quelque chose de réaliste».

Geoff Ward et sa longue expérience en NHL soupirent: «Il y a de nombreuses choses qu'on pourrait faire dans cette ligue pour améliorer les choses. Personne ne semble intéressé à discuter. J'adorerais voir un comité entre les directeurs sportifs afin d'améliorer notre produit.»

Par contre, du côté de son homologue Roger Rönnberg, on préfère en sourire. «Je ne suis pas sûr que ce soir, ces caméras seraient une bonne chose pour nous, sourit-il habilement. Mais la prochaine fois, on risque d'être de l'autre côté et au bout d'un moment, ça va s'équilibrer.» Ce vendredi, la décision a donc tourné en faveur de Fribourg selon son coach. Peut-être que mardi, ce sera l'inverse face à Genève.