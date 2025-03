Fribourg Gottéron prend à nouveau le large contre Berne

Les Dragons mènent 3-1 dans leur quart de finale face à Berne grâce à un succès 2-1 dans l'acte IV à domicile. Devant son but, Reto Berra a été extraordinaire.

Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Le CP Berne semblait avoir à cœur de prouver que la victoire de mardi n'était pas de la poudre aux yeux. Et c'est le crack Miro Aaltonen, centre de la première ligne, qui a eu fin nez pour profiter d'une erreur de Raphael Diaz. Le Finlandais a permis aux Ours de prolonger l'euphorie du dernier match. Ce quatrième acte n'était vieux que de trois minutes, mais le score était déjà de 0-1.

Avant la rencontre, les Dragons avaient annoncé que le Suédois Jacob De La Rose n'allait plus pouvoir tenir sa place cette saison. Son remplaçant, Daniel Ljunggren, a été le Dragon le plus remuant durant le premier tiers-temps malgré sa place au centre de la quatrième ligne. À la 3e minute, c'est lui qui a mis le feu dans la défense des Ours, mais son essai a été détourné de l'épaule par Adam Reideborn. En fin de premiers tiers, Joel Vermin a forcé Reto Berra à réaliser un arrêt de toute grande classe dans un angle fermé (19e).

Dès l'entame de la seconde période, Linden Vey et Jacob Lilja se sont présentés à 2 contre 1 face à la défense du SCB. Mais la passe du premier nommé n'a pas trouvé son destinataire. Cette première rupture était annonciatrice du réveil des Dragons. En supériorité numérique, le filou Marcus Sörensen a déposé le puck sur le patin de Patrik Nemeth. Le défenseur a dévié de manière malencontreuse dans son propre but (25e, 1-1).

Un tir anodin offre la victoire à Fribourg

Il n'a fallu que 34 secondes à Christoph Bertschy pour donner l'avantage à l'équipe locale d'un totalement anodin pris depuis la bande. Adam Reideborn, gardien du SCB, a été bien mal inspiré puisqu'il s'est inventé un but tout seul (26e, 2-1). La fin du tiers-temps a vu les Ours dominer copieusement. Mais ils se sont sans cesse heurtés à un Reto Berra des grands soirs. Il a tout d'abord détourné un essai de Marco Lehmann (32e) avant de freiner un tir de Thierry Schild (36e). Sur cette dernière action, il a pu bénéficier d'un coup de pouce de son poteau.

Lors de l'ultime période, Fribourg a été copieusement dominé par les Ours, mais les Dragons ont tenu bon grâce, notamment, à un Reto Berra exceptionnel, notamment sur Tristan Scherwey à une poignée de secondes de la sirène finale.

Fribourg Gottéron mène ainsi 3-1 dans cette série face au CP Berne. Après avoir vu les Ours revenir à 2-1 mardi, les hommes de Lars Leuenberger ont parfaitement su réagir. Ils auront une première occasion de plier la série ce samedi dans la capitale.