Jacob de la Rose ne patinera plus cette saison. Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Énorme coup dur pour Fribourg Gottéron. Les Dragons ont annoncé la fin de saison de leur No 95, Jacob de la Rose, blessé lors de l'acte II du quart de finale des play-off face à Berne. Pour le quatrième match, le Suédois est remplacé dans l'alignement par son compatriote Daniel Ljunggren, en provenance de Thurgovie.

Jacob de la Rose s'est présenté aux médias lors de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match. C'est là que la nouvelle est tombée. «Je ne peux pas vous dire ce que c'est exactement comme blessure mais j'ai essayé de ressortir pour quelques shifts lors de la troisième période de l'acte II, développe-t-il. J'ai senti que je ne pouvais pas finir ce match.» Dans les jours suivants, le club a reçu les résultats autour de sa blessure et la sentence est tombée.

«Ça me brise le cœur de ne pas être sur la glace et me battre avec l'équipe, souffle Jacob de la Rose avant la rencontre de jeudi. En tant que joueur, tu attends l'arrivée des play-off toute la saison.» Le Suédois précise qu'il va toutefois aider l'équipe de la meilleure des manières possibles, même si ce ne sera pas sur la glace: «Je vais essayer d'être le plus positif possible. J'ai de l'expérience et je peux donner quelques conseils à mes coéquipiers s'ils me le demandent.»

Pour l'instant, son entraîneur Lars Leuenberger n'a pas beaucoup de choix s'il souhaite aligner six joueurs étrangers dans son effectif. Avec la blessure de Jacob de la Rose donc et la suspension provisoire d'Andreas Borgman, c'est le Suédois de Thurgovie Daniel Ljunggren qui est donc sur la glace pour l'acte IV face à Berne. Il évoluera aux côtés de Kevin Nicolet et Jeremi Gerber en 4e ligne. C'est Samuel Walser qui va prendre la place de Jacob de la Rose, entre Julien Sprunger et Nathan Marchon. Actuellement, Fribourg mène 2-1 dans sa série face au CP Berne.