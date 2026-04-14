Le «nouveau» Brendan Lemieux défie Gottéron

Brendan Lemieux a propulsé Davos en finale des play.off pour la première fois depuis 2015. Sévèrement moqué il y a encore un an, l'attaquant américain a eu l'intelligence de se remettre en question et d'adapter son jeu au hockey suisse. Une vraie menace pour Gottéron!

Nicole Vandenbrouck

L’histoire de Brendan Lemieux ressemble à une résurrection – celle d’un joueur qu’il n’avait encore jamais vraiment été, malgré son incontestable pedigree en NHL. Le premier chapitre s’écrit en décembre 2024, lorsque le HC Davos engage l’attaquant américain pour un contrat courant jusqu’en 2027. Sa réputation le précède: à 30 ans, passé par Carolina, Philadelphie, Los Angeles, New York et Winnipeg, Brendan Lemieux est catalogué comme un joueur dur, provocateur, bagarreur… mais aussi capable de faire jouer les autres.

Sur le papier, on se dit qu’il apportera au moins du spectacle sur les glaces suisses. Mais ses débuts dans les Grisons sont laborieux. On le moque, alors qu'il se montre incapable d’imposer sa présence physique, de suivre le rythme ou de marquer. Rapidement, il devient la cible des critiques, dans l’entourage du club comme chez certains sponsors, prenant même la place de son entraîneur Josh Holden dans le rôle du coupable idéal. Le verdict tombe après une saison 2024/25 conclue sans le moindre but et avec un seul assist en play-off. Et encore, sa campagne se termine de manière peu glorieuse: en demi-finale contre Zurich, il est suspendu quatre matches pour un coup de poing – involontaire – au menton du linesman Dominik Altmann. Le fiasco est total. Brendan Lemieux est étiqueté comme un transfert raté.

Il travaille dur pendant l'été

Mais ce que ses détracteurs n’avaient pas anticipé, c’est son amour viscéral du hockey. Suffisant pour le pousser à se réinventer complètement afin de répondre aux exigences de la National League. Premier changement majeur: son été. Plutôt que de rentrer en Amérique du Nord, il reste à Davos pour travailler, avec l’accord de sa compagne Brooke, d’autant plus que leur fils Luc naît au printemps 2025.

Brendan Lemieux transforme son corps. Le joueur de 100 kilos s’allège pour gagner en vitesse. «Mon corps était taillé pour jouer dix minutes par match avec des shifts courts», confie-t-il à Blick en début d’année. En Suisse, le rythme est différent: moins de pauses, plus de temps de jeu, une glace plus grande. Il doit revoir son timing, apprendre à exploiter les espaces, à mieux gérer ses entrées de zone et la possession du puck. Il accepte tout cela avec un objectif clair: devenir un facteur X dans la quête d’un 32e titre pour Davos.

Ses statistiques s'améliorent d'un coup

Le déclic se produit lors de la Coupe Spengler, où son travail de l’ombre devant le but adverse facilite la tâche de ses coéquipiers. Peu à peu, son utilité saute aux yeux. Les chiffres suivent: 13 buts et 8 assists en 29 matches de saison régulière, puis 7 points en 6 rencontres de play-off (3 buts, 4 assists). Et surtout, ce but en prolongation dimanche: le 2-1 qui envoie Davos en finale pour la première fois depuis onze ans, face au ZSC.

Transformé, Brendan Lemieux n’en reste pas moins imprévisible. Son côté rugueux continue de marquer les esprits adverses. Le défenseur des ZSC Lions Christian Marti, pourtant solide gaillard lui aussi, l’admet après le troisième acte à Davos: «Avec lui, on ne sait jamais si on va prendre un coup de poing ou non. Ce n’est pas agréable.» Gottéron est prévenu: Brendan Lemieux est une vraie menace!

Ainsi s’écrit le deuxième chapitre de son histoire, qui prend des airs de conte de fées. Une chose est certaine: Brendan Lemieux n’en a pas fini avec le hockey. Ni avec le plaisir qu’il en tire.