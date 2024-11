Roger Karrer sera-t-il suspendu pour ce geste?

Le match de Champions Hockey League entre Lausanne et Genève a été marqué, hormis par la large victoire des Aigles (0-5), par une violente charge de Roger Karrer. Le capitaine grenat a logiquement été envoyé à la douche avant tout le monde.

Roger Karrer a chargé Jason Fuchs à la tête.

Matthias Davet Journaliste Blick

Un frisson et des huées ont parcouru la Vaudoise aréna lors de la 23e minute de jeu du huitième de finale aller entre Lausanne et Genève. Sur une action presque anodine, derrière le filet des Aigles, Roger Karrer a lourdement chargé à la tête Jason Fuchs. Le No 14, à quatre pattes, s'est éloigné de la scène tandis que les poings pleuvaient entre les acteurs.

Heureusement pour celui qui revenait au jeu le soir même après quelques matches sur le flanc, il a pu continuer la partie. «Tout va bien», a même lâché Jason Fuchs en zone mixte après la rencontre. Son adversaire et capitaine du GSHC n'a par contre pas été au bout des 60 minutes lors de la large victoire genevoise (0-5). Après le geste et le visionnage de la vidéo, les arbitres ont décidé d'infliger une pénalité de match logique au No 25 des Aigles.

Cette scène sera revue par l'Organe disciplinaire du sport de la Champions Hockey League, qui le fait pour chaque pénalité de match. Il sera ensuite déterminé par cet organisme si Roger Karrer mérite un ou plusieurs matches de suspension à la suite de cette charge. La décision finale devrait être communiquée «de préférence dans les 24 heures ayant suivi l'incident», comme l'explique la CHL sur son site.

En tout cas, Jason Fuchs ne tient pas rigueur à son agresseur. «Ce sont des faits de jeu dans un sport de contact, rappelle le Lausannois. C'est dans le feu de l'action. Il s'est excusé et c'est oublié.» À voir si l'Organe disciplinaire du sport aura la même lecture que Jason Fuchs concernant une éventuelle sanction de Roger Karrer.