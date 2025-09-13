Fribourg Gottéron se rassure face à un bien faible Bienne

Fribourg Gottéron a rebondi après sa vilaine défaite à Lausanne. Les Dragons se sont débarrassés de Bienne à domicile au terme d'un match bien maîtrisé.

Julien Sprunger (à g.) a ouvert la marque pour Fribourg Gottéron. Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Sonné vendredi à Lausanne, Fribourg Gottéron a commencé la journée avec une bien mauvaise nouvelle. Les Dragons ont en effet annoncé que leur défenseur, Andrea Glauser, s'était blessé la veille sur les bords du Léman. L'arrière international est touché à la main gauche et va manquer à l'appel. Il sera absent pour les deux prochains mois. Un coup dur, ce d'autant plus que le Suédois Patrik Nemeth est toujours annoncé malade. Le retour de Ludvig Johnson est là pour amener un peu de baume au cœur des Dragons.

Plus sur le sujet Touché face à Lausanne Fribourg Gottéron: Andrea Glauser absent plusieurs semaines

C'est dans ces circonstances que les hommes de Roger Rönnberg ont entamé cette deuxième rencontre à domicile de la saison. Comme mardi face à Lugano, Fribourg Gottéron a entamé la rencontre du bon patin. Et c'est le capitaine Julien Sprunger qui a montré la voie en trompant Luis Janett dès la 6e minute. Le deuxième gardien biennois avait été préféré à Harri Säteri afin de faire place à six étrangers de champ pour le EHCB.

Dominateurs durant les vingt premières minutes, les Dragons ne sont pas parvenus à creuser l'écart. Le constat était strictement le même durant la seconde période malgré plusieurs actions nettes, dont celle de Lucas Wallmark à la 35e minute consécutive à un tir sur le poteau de Marcus Sörensen.

Lors de l'ultime période, un coup du sort a permis aux Dragons de prendre deux longueurs d'avance. À la 45e minute, Samuel Walser a inscrit le 2-0... sans vraiment faire exprès. Le joueur de centre a été le dernier joueur de Fribourg à toucher le puck avant un but contre son camp de Lias Andersson. Durant une pénalité différée, l'attaquant suédois a marqué dans son propre but depuis le camp fribourgeois. Un but gag qui a enterré les espoirs des visiteurs (45e, 2-0). À la 48e, un superbe service d'Attilio Biasca a permis à Sandro Schmid de se présenter seul face au but biennois pour inscrire superbement le 3-0. Julien Sprunger a donné encore un peu d'allure au score en fin de rencontre (59e, 4-0).

Ce succès permet à Fribourg Gottéron de se remettre d'aplomb après la seille reçue la veille à Lausanne. Pour Bienne, ce troisième revers en autant de match vient sanctionner un début de saison terriblement poussif. Mardi, les Dragons se rendront à Zoug, tandis que le Seelandais accueilleront Lugano pour tenter de lancer enfin leur saison.